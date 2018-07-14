LG Display на первом месте по AMOLED-панелям для «умных» часов

В прошлом году южнокорейская компания LG Display заняла первое место в мире по продажам AMOLED-панелей для «умных» часов. По данным британской компании IHS Markit, LG Display поставила в 2017 году 10 млн 640 тыс. панелей, заняв 41,4% мирового рынка. Далее в рейтинге южнокорейская Samsung Display и китайская EverDisplay. Главной причиной успеха южнокорейского производителя считают большой объём заказов на дисплеи для Apple Watch. Так, LG Display и Samsung Display в прошлом году поставили в общей сложности 14 млн 750 тыс. панелей OLED для «умных» часов Apple. Доля LG превысила 70%. По оценкам экспертов, Apple считается признанным лидером на рынке «умных» часов, спрос на которые постоянно растёт. В этой связи ожидается сохранение высоких позиций LG Display по крайней мере до 2022 года.



Такая ситуация положительно влияет на финансовые показатели компании LG Display, которая в последнее время испытывала определённые сложности из-за сокращения прибыли. На фоне снижения цен на LCD-панели в первом квартале текущего года наблюдался дефицит компании. В этой связи она намерена принять меры решения проблемы, в том числе проведя реструктуризацию. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших нескольких лет смарт-часы опередят по объёмам продаж обычные часы. Учитывая этот факт, южнокорейский производитель сохранит занятые позиции.

