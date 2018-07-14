РК, Япония и США – за полную денуклеаризацию КНДР

Опубликовано : 2018-07-09

Title

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии провели 8 июля переговоры в Токио. Обсудив результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян, они подтвердили намерение приложить усилия для осуществления полной денуклеаризации КНДР. По мнению самого Майкла Помпео, прогресс на переговорах с Пхеньяном достигнут практически по всем центральным вопросам, однако его недостаточно для отмены санкций. Поэтому санкционный режим должен быть сохранён до достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации.

Как считают эксперты, результаты поездки Помпео в КНДР являются весьма скромными. Представители Пхеньяна и Вашингтона всего лишь договорились создать рабочие группы, которые будут заниматься проработкой технических вопросов, в частности, оценкой мер по отказу от ядерной программы, предпринимаемых КНДР. Однако они отложили решение таких вопросов как передача останков военнослужащих США, погибших в годы Корейской войны, и закрытие полигона по испытанию ракетных двигателей. Госсекретарь США на этот раз не встречался с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Эту встречу ждали, но, как заявил Помпео, она не планировалась. Сразу после того, как Майкл Помпео покинул Пхеньян, северокорейский МИД выступил с заявлением, в котором назвал требования полной и подконтрольной денуклеаризации «односторонними и грабительскими». Комментируя данное заявление, госсекретарь США напомнил, что позицию Вашингтона разделяет всё мировое сообщество, поскольку решение о санкциях Совет безопасности ООН принимал единогласно.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
К списку
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>