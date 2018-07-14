РК, Япония и США – за полную денуклеаризацию КНДР

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии провели 8 июля переговоры в Токио. Обсудив результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян, они подтвердили намерение приложить усилия для осуществления полной денуклеаризации КНДР. По мнению самого Майкла Помпео, прогресс на переговорах с Пхеньяном достигнут практически по всем центральным вопросам, однако его недостаточно для отмены санкций. Поэтому санкционный режим должен быть сохранён до достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации.



Как считают эксперты, результаты поездки Помпео в КНДР являются весьма скромными. Представители Пхеньяна и Вашингтона всего лишь договорились создать рабочие группы, которые будут заниматься проработкой технических вопросов, в частности, оценкой мер по отказу от ядерной программы, предпринимаемых КНДР. Однако они отложили решение таких вопросов как передача останков военнослужащих США, погибших в годы Корейской войны, и закрытие полигона по испытанию ракетных двигателей. Госсекретарь США на этот раз не встречался с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Эту встречу ждали, но, как заявил Помпео, она не планировалась. Сразу после того, как Майкл Помпео покинул Пхеньян, северокорейский МИД выступил с заявлением, в котором назвал требования полной и подконтрольной денуклеаризации «односторонними и грабительскими». Комментируя данное заявление, госсекретарь США напомнил, что позицию Вашингтона разделяет всё мировое сообщество, поскольку решение о санкциях Совет безопасности ООН принимал единогласно.