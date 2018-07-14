Мун Чжэ Ин распорядился расследовать дело о военном положении

Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание провести расследование в Командовании безопасности и обороны. Цель - подтвердить или опровергнуть подозрения о том, что во время процесса импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе рассматривалась возможность введения войск для наведения порядка, то есть военного положения. Мун Чжэ Ин дал особое указание министру обороны Сон Ён Му создать независимую следственную группу. Об этом 10 июля сообщил представитель администрации президента Ким Ый Гём. По его словам, проведение следствия действующими представителями министерства является неприемлемым, поскольку многие из них могут иметь к этому прямое отношение. Президент дал указание провести расследование подозрений о том, что Командование безопасности и обороны осуществляло слежку за членами семей жертв трагедии парома «Сэволь». Ранее предполагалось, что этими вопросами займётся группа военных прокуроров. Но теперь дело переходит к независимой следственной группе. Она будет формироваться из военных прокуроров, которые не относятся к сухопутным войскам и Командованию безопасности и обороны. Подчиняться министру они не будут.



Шумиха вокруг рассмотрения возможности введения военного положения началась после того, как 6 июля центр по правам военнослужащих представил соответствующие документы. В них указывается, что вышеуказанное командование рассматривало возможность издания приказа об обеспечении безопасности на местах, а затем в случае ухудшения ситуации введения военного положения. Документация затрагивала также снаряжение военных, масштабы войск, которые предполагалось привлечь, планы по их развёртыванию и другое. На тот момент в стране проходили массовые митинги с требованием отставки Пак Кын Хе. В Командовании безопасности и обороны считали, что создалась возможность государственного переворота.

