Мун Чжэ Ин посетил завод Samsung Electronics в Индии

9 июля президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Индии с вице-председателем компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Глава государства призвал увеличить инвестиции и создавать больше рабочих мест и в РК. В ответ Ли Чжэ Ён обещал приложить для этого все усилия. Стороны встретились на церемонии завершения строительства завода Samsung Electronics по производству смартфонов в индийском городе Ноида. В проект вложено 650 млн долларов.



Встреча Мун Чжэ Ина и Ли Чжэ Ёна продлилась всего пять минут. Однако она носит большое значение. Это первая встреча Мун Чжэ с представителем Samsung Group после вступления в должность главы государства. Это событие является знаковым с учётом того, что судебное разбирательство вокруг причастности Ли Чжэ Ёна к коррупции продолжается. В августе суд признал его виновным во взяточничестве, растрате и причастности к коррупционному скандалу, который привёл к отстранению от должности бывшего президента РК Пак Кын Хе. Он был осуждён на пять лет тюремного заключения. После этого суд второй инстанции изменил приговор на 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Данная встреча устранила представление о том, что отношения между администрацией президента Мун Чжэ Ина и Samsung Group носят несколько «неудобный» характер. Нынешний визит президента в Индию во многом ориентирован на экономическую сферу. Его посещение завода Samsung понимается как начало кампании по поддержке частного бизнеса в целях активизации инвестиционной деятельности и создания рабочих мест.