Было ли бегство на Юг добровольным?

Не все сотрудницы северокорейского ресторана перебрались из Китая в РК по собственному желанию. В этой связи следует учесть их предпочтения относительно будущего места пребывания. Об этом заявил 10 июля на пресс-конференции в Сеуле специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томас Очеа Квинтана. Накануне он встретился с некоторыми бывшими сотрудницами ресторана. Напомним, что 7 апреля 2016 года управляющий северокорейским рестораном «Рюгён» в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян и 12 официанток прибыли в РК. Уже тогда возникли подозрения, что их побег был спланирован Национальной службой разведки РК. Пхеньян по разным каналам требует вернуть своих граждан. Данный вопрос поднимался на состоявшихся в январе межкорейских переговорах на высоком уровне. 30 мая представитель КНДР в отделении ООН в Женеве призвал органы по правам человека провести расследование обстоятельств побега.

Разговоры вокруг обстоятельств побега возобновились в мае нынешнего года. Тогда южнокорейский кабельный телеканал JTBC сообщил, что управляющий рестораном по указанию Национальной службы разведки запугал официанток и бежал с ними на Юг. Заявление специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР может вызвать большой резонанс. По его словам, если факт похищения подтвердится, это должно считаться преступлением. Между тем, 11 июля в министерстве по делам воссоединения РК подтвердили, что северокорейские граждане бежали на Юг добровольно. При этом представитель министерства отказался раскрывать детали из опасений, что безопасность семей беженцев на Севере может быть поставлена под угрозу.



