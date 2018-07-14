Госвизит президента РК в Индию

11 июля президент РК Мун Чжэ Ин завершил четырёхдневный государственный визит в Индию. Его целью было расширение экономического сотрудничества между двумя странами и содействие южнокорейским предприятиям в выходе на индийский рынок. Мун Чжэ Ин принял участие в южнокорейско-индийском бизнес-форуме и заседании глав крупных корпораций двух стран. 10 июля в Дели состоялся южнокорейско-индийский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились довести к 2030 году двусторонний товарооборот до 50 млрд долларов. По итогам саммита принято совместное заявление из 17 пунктов. В нём зафиксированы договорённости о расширении инвестиций и реализации совместных проектов в разных сферах, в том числе в туризме, образовании и культуре.



9 июня южнокорейский лидер принял участие в церемонии завершения строительства завода Samsung Electronics по производству смартфонов в городе Ноида. 10 июля состоялась встреча Мун Чжэ Ина с председателем индийской корпорации Mahindra Group Анандом Махиндрой, который выразил намерение в течение трёх-четырёх лет вложить более миллиарда долларов в южнокорейскую автомобилестроительную компанию SsangYong. Сохраняя высокие темпы экономического роста, Индия стала наравне с Китаем «мировой производственной базой» и гигантским рынком. Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит «новую восточную политику», направленную на укрепление сотрудничества со странами Восточной Азии. В свою очередь, правительство Мун Чжэ Ина реализует «новую южную политику». Таким образом, интересы двух стран совпадают, а государственный визит президента Мун Чжэ Ина в Индию заложил основы для выведения отношений между обеими странами на уровень всеобъемлющего перспективного партнёрства.

