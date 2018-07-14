Экстренное заседание по экономическим вопросам

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён провёл 12 июля экстренное заседание по вопросам экономики. В нём приняли участие представители правительства и деловых кругов. Участники заседания обсудили возможное влияние на национальную экономику таких факторов как усиление проблемы безработицы и торговая война между США и Китаем. Вице-премьер оценил ситуацию с занятостью как «вызывающую озабоченность», которую сложно решить в кратчайшие сроки. Он подчеркнул необходимость обеспечения инновационного роста экономики. Кроме того, выражена озабоченность по поводу рисков торговой войны между двумя крупнейшими экономиками. Министерство сейчас работает над разработкой системы совместного реагирования между правительством и деловыми кругами. В частности, началось изучение возможного воздействия торговой войны между США и Китаем на южнокорейский экспорт.

Такие заседания проводятся регулярно, и каждый раз их результаты подвергаются критике, так как они всегда одинаковые. Власти обещают вести тщательный мониторинг и минимизировать негативное воздействие внешних факторов на экономику. С другой стороны, есть мнение, что властям сложно оценить риски, так как увеличивается количество наименований товаров, которые облагаются торговыми пошлинами. По данным исследования Wall Street Journal, в результате этого южнокорейский экспорт может сократиться на 57 млрд долларов в год. Больше всего пострадает экспорт таких товаров как автомобили, компьютеры и полупроводники.



