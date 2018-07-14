Экономическая делегация РК посещает КНДР

Делегация во главе с председателем президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гилем посетит 12-13 июля северокорейскую торгово-экономическую зону Расон. Она образована в 1991 году для привлечения иностранных инвестиций и обеспечения ускоренного экономического развития региона. Делегация в составе 11 человек, посетит портовый город Рачжин, где пройдёт семинар с участием представителей КНДР и России. Торгово-экономическая зона Расон занимает территорию городов Рачжин и Сонбон, расположенных рядом с границами Китая и России. Соединение Транскорейской железной дороги с российским Транссибом даст Расону возможность стать транспортно-логистическим центром.

Трёхсторонний проект предусматривает реконструкцию участка железной дороги Рачжин-Хасан протяжённостью 54 км, который сможет пропускать большой объём грузов. К примеру, по железной дороге можно доставлять российские минеральные ресурсы в Рачжин, откуда по морю перевозить в азиатские страны. Становится возможной перевозка грузов из Азии в Европу через Рачжин и Хасан по Транссибу. Проект являлся частью «евразийской инициативы» бывшего южнокорейского президента Пак Кын Хе. В 2014-2015 годах южнокорейская сторона совершила в его рамках три тестовые поставки угля. Однако реализация проекта была приостановлена в 2016 году в результате введения санкций после четвёртых ядерных испытаний в КНДР. Тогда было запрещено посещение южнокорейских портов судами третьих стран, которые до этого побывали в портах КНДР в течение 180 дней. Между тем, транзит угля в третьи страны через Рачжин является исключением из санкций. Юг и Север также сотрудничают в соединении железных и автомобильных дорог.

