Новым спикером Национального собрания РК стал Мун Хи Сан

13 июля представитель правящей Демократической партии Тобуро Мун Хи Сан избран спикером Национального собрания 20-го созыва на заключительные два года его работы. В соответствии с законом о Национальном собрании, сразу после избрания спикером Мун Хи Сан стал беспартийным. Он будет возглавлять Национальное собрание до мая 2020 года. Его заместителями стали депутат от партии Свободная Корея Ли Чжу Ён и депутат от партии Справедливого будущего Чу Сын Ён. 16 июля Национальное собрание проведёт пленарное заседание, на котором предстоит избрать председателей постоянных комитетов. После этого парламентарии возобновят полноценную работу. Обращаясь к депутатам, Мун Хи Сан выразил намерение активизировать законотворческую деятельность, сделав особый акцент на преодолении политических противоречий.



Депутатам предстоит решить целый ряд неотложных вопросов. В соответствии с договорённостью между партиями, в первую очередь предстоит провести слушания по кандидатурам на пост начальника полицейского управления и председателя Верховного суда. 26 июля на пленарном заседании предстоит избрать членов Комиссии по правам человека и Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Ждут рассмотрения многочисленные законопроекты, по которым возникли разногласия между правящей и оппозиционными партиями. Срок рассмотрения кандидатуры на должность начальника полицейского управления уже истёк, поэтому дальнейшие протесты со стороны оппозиции приведут лишь к дальнейшему затягиванию процесса. Определённые сложности возникают и с кандидатурой на пост председателя Верховного суда. Если президент примет решение о реорганизации правительства, то у депутатов возникнет ещё больше работы. В этой ситуации многое будет зависеть от того, удастся ли новому спикеру и его заместителям урегулировать разногласия.

