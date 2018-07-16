Президент РК завершил визит в Индию и Сингапур

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил программу государственных визитов в Индию и Сингапур. В ходе визита в Индию он сконцентрировал внимание на вопросах расширения экономического сотрудничества. Мун Чжэ Ин принял участие в таких мероприятиях как южнокорейско-индийский бизнес форум и заседание глав крупных корпораций двух стран. Он призвал участников этих мероприятий активно инвестировать в южнокорейскую экономику. По итогам саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принято совместное заявление из 17 пунктов об активизации сотрудничества и расширении двусторонней торговли. Стороны договорились довести к 2030 году двусторонний товарооборот до 50 млрд долларов и вывести отношения между Сеулом и Дели на уровень стратегического партнёрства. Основываясь на «новой южной политике» РК и «новой восточной политике» Индии, две страны могут существенно активизировать сотрудничество и создать основу для всеобъемлющего стратегического партнёрства.



В ходе визита в Сингапур Мун Чжэ Ин сделал акцент на обеспечении мира в регионе. В ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном южнокорейский лидер выразил благодарность за поддержку в проведении северокорейско-американского саммита. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для развития свободной торговли и поддержания мира в регионе. Выступая в последний день визита с «сингапурской лекцией», Мун Чжэ Ин представил «дорожную карту» по обеспечению мира. Лекция привлекла внимание тем, что в ней говорится об увеличении роли Сеула в решении северокорейской ядерной проблемы. Мун Чжэ Ин назвал денуклеаризацию предпосылкой для обеспечения мира и процветания в регионе, в том числе в КНДР. Южнокорейский лидер отметил, что после официального объявления об окончании войны между Югом и Севером будет создано Корейское экономическое сообщество, которое станет новым локомотивом развития АСЕАН.

