Расследование в Командовании безопасности и обороны

Независимая специальная следственная группа приступила к расследованию в Командовании безопасности и обороны. Его цель - подтвердить или опровергнуть подозрения в том, что во время процесса импичмента бывшему президенту Пак Кын Хе рассматривалась возможность введения военного положения. В группу вошли 30 военных прокуроров и следователей военно-морских и военно-воздушных сил. Они разделены на три команды – координации работы, расследования подготовки к введению военного положения и расследование подозрений о ведении слежки за членами семей жертв трагедии парома «Сэволь». В распоряжении следственной группы оказался документ, составленный в марте прошлого года Командованием безопасности и обороны. В соответствии с ним велась подготовка к развёртыванию сухопутных войск для подавления участников демонстраций, которые настаивали на отставке Пак Кын Хе. В случае ухудшения ситуации командование намеревалось объявить в стране военное положение, чтобы не допустить попыток смещения президента.



Ранее планировалось поручить расследование военной прокуратуре, но по распоряжению президента дело передано независимой следственной группе. Планируется допросить десятки бывших и действующих военных высокого ранга, в том числе, бывшего начальника Командования безопасности и обороны Чон Хён Чхона, бывшего министра обороны Хан Мин Гу и бывшего помощника президента по национальной безопасности Ким Гван Чжина. Не исключено, что будет допрошен и действующий министр обороны Сон Ён Му, который в марте этого года был проинформирован о существовании документа, но никаких действий не предпринял. Независимая специальная следственная группа должна представить итоги своей работы до 10 августа. Между тем, в случае необходимости предусмотрена возможность продления этого срока.



