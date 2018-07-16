Опасения по поводу воздействия роста МРОТ на экономику

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён встретился 16 июля с управляющим Банком Кореи Ли Чжу Ёлем. Участники встречи обсудили возможное воздействие повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на экономику страны. Ким Дон Ён отметил, что повышение МРОТ может оказать отрицательное влияние на экономику, снижая рост занятости, что уже отчасти проявляется в этом году. Опасения вполне оправданны, поскольку рост налога с фонда заработной платы, выплачиваемый работодателем, вряд ли будет способствовать подъёму экономики. 14 июля комиссия по минимальной оплате труда приняла решение повысить размер МРОТ на следующий год на 10,9%, установив его на уровне в 8.350 вон или 7 долларов 40 центов в час. МРОТ на этот год был повышен на 16,4%.



Полемика вокруг повышения МРОТ набирает обороты. Начиная с февраля, то есть, уже пять месяцев подряд, рост занятости едва превышает 10 тыс. человек. По мнению экспертов, снижение показателя стало результатом существенного повышения МРОТ. Однако в правительстве с этим не согласны, считая нынешнюю ситуацию следствием общих трудностей в экономике. Решением о повышении МРОТ недовольны как профсоюзы, так и работодатели. Профсоюзы требовали его повышения на 43% до 10.790 вон в час, так как часть бонусов и социальных выплат могут быть включены в минимальный размер оплаты труда. В этом году правительство создало фонд поддержки занятости, размер которого составил 3 трлн вон или 2 млрд 800 млн долларов. Эти средства предназначены для поддержки малых предприятий с числом работников менее 30 человек. Ким Дон Ён выступил против увеличения этого фонда в следующем году, назвав нежелательным финансовое регулирование рынка труда.