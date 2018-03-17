Президент РК Мун Чжэ Ин познакомился с проектом поправок в Конституцию

Найдены новые останки жертв трагедии парома «Сэволь»2018-03-15
Рост занятости в РК самый низкий за последние 8 лет2018-03-14
Рекс Тиллерсон отстранён от должности госсекретаря США2018-03-14
Бывший президент РК Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуру2018-03-14
В Белом доме надеются на проведение межкорейского саммита2018-03-13
Президент РК Мун Чжэ Ин познакомился с проектом поправок в Конституцию2018-03-13
РК будет противодействовать протекционистским действиям США2018-03-12
Южнокорейские представители отправляются в Китай, Россию и Японию2018-03-12
Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чон Ыном2018-03-09