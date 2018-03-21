Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РК

РК ужесточает экологические стандарты по микропыли2018-03-20
Военные учения РК и США начнутся с 1 апреля2018-03-20
Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РК2018-03-20
Южнокорейские военные создают подразделение для борьбы с дальнобойной артиллерией СК2018-03-19
Правительственный проект конституционной реформы будет обнародован 26 марта2018-03-19
Танец в масках Хахве пёльсин кут может войти в список ЮНЕСКО2018-03-19
Северокорейский дипломат Чхве Ган Иль прибыл в Хельсинки2018-03-19
Учёные Сеульского госуниверситета разработали уникальную роботизированную руку2018-03-15
Найдены новые останки жертв трагедии парома «Сэволь»2018-03-15
Рост занятости в РК самый низкий за последние 8 лет2018-03-14