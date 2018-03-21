Военные учения РК и США начнутся с 1 апреля

2018-03-20
Другие

РК ужесточает экологические стандарты по микропыли

2018-03-20
Политика

Военные учения РК и США начнутся с 1 апреля

2018-03-20
Политика

Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РК

2018-03-20

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