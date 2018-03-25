Президент РК Мун Чжэ Ин не исключает возможности созыва саммита с участием лидеров двух Корей и США

Бывший президент РК Ли Мён Бак заключён под стражу2018-03-23
Ли Чжу Ёль: Повышение учётных ставок в США не окажет существенного влияния на южнокорейский рынок2018-03-22
Продолжается обнародование проекта поправок в Конституцию РК2018-03-22
Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл во Вьетнам2018-03-22
Президент РК Мун Чжэ Ин не исключает возможности созыва саммита с участием лидеров двух Корей и США2018-03-21
Количество браков в РК сократилось до 40-летнего минимума2018-03-21
В Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто сильный снегопад2018-03-21
РК ужесточает экологические стандарты по микропыли2018-03-20
Военные учения РК и США начнутся с 1 апреля2018-03-20
Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РК2018-03-20
Южнокорейские военные создают подразделение для борьбы с дальнобойной артиллерией СК2018-03-19