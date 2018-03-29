Встреча лидеров Китая и СК положительно скажется на контактах Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном

Стоимость имущества 74% высокопоставленных госслужащих повысилась2018-03-29
Рост южнокорейского ВВП составил в прошлом году 3,1%2018-03-28
Северокорейский лидер Ким Чон Ын побывал с неофициальным визитом в КНР2018-03-28
Встреча лидеров Китая и СК положительно скажется на контактах Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном2018-03-28
РК и ОАЭ могут заключить контракты на сумму 25 млрд долларов2018-03-27
Высокопоставленный северокорейский представитель посетил Пекин2018-03-27
Исполнилась 108-я годовщина гибели патриота Ан Чжун Гына2018-03-27
В РК сохраняется высокая концентрация микропыли2018-03-26
Президент РК представил проект поправок в Конституцию2018-03-26
РК и США достигли договорённости по условиям соглашения о свободной торговле2018-03-26
РК и ОАЭ повысят уровень двусторонних отношений до «особого стратегического сотрудничества»2018-03-26