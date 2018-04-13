Прокуратура объявила результаты следствия по делу экс-президента РК Ли Мён Бака

Банк Кореи оставил учётную ставку на уровне 1,5%2018-04-12
Мун Чжэ Ин: Межкорейские отношения невозможно улучшить в одностороннем порядке2018-04-12
Министерство экологии РК активно использует дроны2018-04-11
Уровень безработицы в РК составил в марте 4,5%2018-04-11
Ким Чон Ын впервые сообщил о саммитах с РК и США2018-04-11
Президент США надеется встретиться с лидером СК в мае или начале июня2018-04-10
В РК введена в действие «умная» система вызова такси2018-04-10
«Чёрный список» культурных деятелей учитывался в культурных программах РК и Франции2018-04-10
С наступлением весны растут риски, связанные с клещами2018-04-09
В РК растёт доля внутренних источников микропыли2018-04-09
Прокуратура объявила результаты следствия по делу экс-президента РК Ли Мён Бака2018-04-09