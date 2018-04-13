Уровень безработицы в РК составил в марте 4,5%

2018-04-11
Экономика

Банк Кореи оставил учётную ставку на уровне 1,5%

2018-04-12
Политика

Мун Чжэ Ин: Межкорейские отношения невозможно улучшить в одностороннем порядке

2018-04-12
Другие

Министерство экологии РК активно использует дроны

2018-04-11

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