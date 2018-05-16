CBS: Началась подготовка к демонтажу ядерного полигона в Пхунгери

Япония вновь назвала острова Токто своей территорией2018-05-15
В США выступают за сохранение численности военного контингента в РК2018-05-15
Юг и Север проведут 16 мая переговоры на высоком уровне2018-05-15
В РК подорожали переработанные продукты питания2018-05-14
Майкл Помпео: США готовы инвестировать в северокорейскую экономику2018-05-14
Северокорейский ядерный полигон будет закрыт в период с 23 по 25 мая2018-05-13
Корпус парома «Сэволь» установлен в вертикальном положении2018-05-10
Северокорейские СМИ информируют о результатах встречи Ким Чон Ына с Майклом Помпео2018-05-10
На Корейском полуострове растёт дипломатическая активность2018-05-09
Северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил Китай 7-8 мая2018-05-09
В Токио состоялся южнокорейско-китайско-японский саммит2018-05-09