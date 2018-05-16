Минобороны РК рассматривает сокращение срока военной службы

2018-05-03
В мире

Япония вновь назвала острова Токто своей территорией

2018-05-15
В мире

В США выступают за сохранение численности военного контингента в РК

2018-05-15
Другие

Юг и Север проведут 16 мая переговоры на высоком уровне

2018-05-15

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