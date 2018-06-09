КНДР ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне

KDI: экономика РК продолжает рост2018-06-07
КНДР ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне2018-06-07
Определено точное время начала саммита СК и США в Сингапуре2018-06-05
KDI: необходим контроль темпов роста МРОТ2018-06-04
КНДР и США продолжают переговоры в Пханмунчжоме2018-06-04
Уровень удовлетворённости качеством жизни в РК составил 6,4 пункта2018-06-04
Ким Ён Чхоль вернулся из поездки в США2018-06-04
Майкл Помпео: ситуация вокруг саммита СК и США развивается в правильном направлении2018-06-01
Зампред ТПК Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк2018-05-31
Участники местных выборов начали агитационную кампанию2018-05-31
KDI: прогноз роста экономики в этом году – 2,9%2018-05-31