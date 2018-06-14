Главы КНДР и США договорились о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова

Явка избирателей местных выборов РК составила 60,2%2018-06-14
Правящая партия победила на местных и дополнительных парламентских выборах2018-06-14
Президент РК надеется на то, что лидеры КНДР и США примут смелое решение2018-06-11
В РК потомство гималайских медведей удалось получить методом искусственного оплодотворения2018-06-11
СМИ СК освещают визит Ким Чон Ына в Сингапур2018-06-11
Лидеры США и СК готовы к саммиту2018-06-11
KDI: экономика РК продолжает рост2018-06-07
КНДР ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне2018-06-07
Определено точное время начала саммита СК и США в Сингапуре2018-06-05
KDI: необходим контроль темпов роста МРОТ2018-06-04