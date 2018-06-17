Ли Чжу Ёль: Повышение базовой процентной ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на РК2018-06-14
В Сеуле прошла встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии2018-06-14
Явка избирателей местных выборов РК составила 60,2%2018-06-14
Правящая партия победила на местных и дополнительных парламентских выборах2018-06-14
Главы КНДР и США договорились о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова2018-06-12
Президент РК надеется на то, что лидеры КНДР и США примут смелое решение2018-06-11
В РК потомство гималайских медведей удалось получить методом искусственного оплодотворения2018-06-11
СМИ СК освещают визит Ким Чон Ына в Сингапур2018-06-11
Лидеры США и СК готовы к саммиту2018-06-11
KDI: экономика РК продолжает рост2018-06-07
КНДР ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне2018-06-07