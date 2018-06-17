В Сеуле прошла встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии

2018-06-14
Экономика

Ли Чжу Ёль: Повышение базовой процентной ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на РК

2018-06-14
Политика

В Сеуле прошла встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии

2018-06-14
Политика

Явка избирателей местных выборов РК составила 60,2%

2018-06-14

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