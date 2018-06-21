Военные Юга и Севера обсудили возможность демонтажа береговой артиллерии в Жёлтом море

2018-06-18
В мире

В Пекине состоялась встреча лидеров Китая и КНДР

2018-06-20
Другие

В РК открыт приём заявок на новые детские пособия

2018-06-20
Другие

Юг и Север Кореи договорились провести матч по баскетболу и принять участие в Азиатских играх

2018-06-19

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