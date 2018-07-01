РК и США приостановят учения Ulchi Freedom Guardian

Конституционный суд РК: Отказ от военной службы по убеждениям – нарушение закона2018-06-28
Южнокорейские болельщики активно поддерживали свою команду2018-06-28
Юг и Север проверят техническое состояние межкорейской железной дороги2018-06-27
13 южнокорейцев стали членами Академии кинематографических искусств и наук США2018-06-27
В апреле в РК вновь понизилась рождаемость2018-06-27
Власти провинции Чечжудо пытаются решить проблему йеменских беженцев2018-06-26
РК инвестирует 2,3 млрд долларов в отрасль водородных автомобилей2018-06-26
Наиболее часто жертвами жары становятся люди старшего возраста2018-06-25
РК, КНР и Япония будут совместно решать проблему микропыли2018-06-25