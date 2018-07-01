В РК объявлены меры поддержки отказа от атомной энергетики

2018-06-21
В мире

В Сенат США направлен законопроект об усилении контроля за переговорами с КНДР

2018-06-28
Политика

Конституционный суд РК: Отказ от военной службы по убеждениям – нарушение закона

2018-06-28
Другие

Южнокорейские болельщики активно поддерживали свою команду

2018-06-28

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