Семь буддийских храмов РК включены в список ЮНЕСКО

2018-07-02
Другие

Баскетболисты Юга и Севера сыграли в Пхеньяне первый матч дружественного турнира

2018-07-04
Другие

Южнокорейские баскетболисты прибыли в Пхеньян

2018-07-03
В мире

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР 5-7 июля

2018-07-03

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