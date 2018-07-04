Семь буддийских храмов РК включены в список ЮНЕСКО

Южнокорейские баскетболисты прибыли в Пхеньян2018-07-03
Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР 5-7 июля2018-07-03
Сумма лотов, проданных на аукционах предметов искусства в РК, превысила 90 млн долларов2018-07-03
В РК вступила в действие система 52-часовой недели2018-07-02
Юг и Север активизируют сотрудничество по всем направлениям2018-07-02
Семь буддийских храмов РК включены в список ЮНЕСКО2018-07-02
Юг и Север восстановили работу системы радиосвязи между судами в Жёлтом море2018-07-02
В Сенат США направлен законопроект об усилении контроля за переговорами с КНДР2018-06-28
Конституционный суд РК: Отказ от военной службы по убеждениям – нарушение закона2018-06-28
Южнокорейские болельщики активно поддерживали свою команду2018-06-28