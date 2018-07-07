Президент РК предложил КНДР совместно отметить столетие Первомартовского движения

2018-07-04
Другие

Правительство РК прилагает усилия для повышения рождаемости

2018-07-05
Другие

Юг и Север расширят сотрудничество в сфере лесного хозяйства

2018-07-05
Культура

20 июля в Сеуле стартует «Летний фестиваль Ханган Монттан-2018»

2018-07-05

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