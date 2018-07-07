Валютные резервы РК превысили 400 млрд долларов

Правительство РК прилагает усилия для повышения рождаемости2018-07-05
Юг и Север расширят сотрудничество в сфере лесного хозяйства2018-07-05
20 июля в Сеуле стартует «Летний фестиваль Ханган Монттан-2018»2018-07-05
Валютные резервы РК превысили 400 млрд долларов2018-07-04
Баскетболисты Юга и Севера сыграли в Пхеньяне первый матч дружественного турнира2018-07-04
Президент РК предложил КНДР совместно отметить столетие Первомартовского движения2018-07-04
Южнокорейские баскетболисты прибыли в Пхеньян2018-07-03
Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР 5-7 июля2018-07-03
Сумма лотов, проданных на аукционах предметов искусства в РК, превысила 90 млн долларов2018-07-03
В РК вступила в действие система 52-часовой недели2018-07-02
Юг и Север активизируют сотрудничество по всем направлениям2018-07-02