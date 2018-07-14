Президент РК Мун Чжэ Ин находится в Индии с государственным визитом

2018-07-09
Экономика

Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%

2018-07-12
Политика

Лидеры РК и Сингапура договорились активизировать сотрудничество

2018-07-12
Политика

Политические партии согласовали повестку внеочередной сессии Национального собрания

2018-07-11

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