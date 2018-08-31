Президент РК Мун Чжэ Ин намерен подробно изучить дело о военном положении2018-07-16
Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%2018-07-12
Лидеры РК и Сингапура договорились активизировать сотрудничество2018-07-12
Политические партии согласовали повестку внеочередной сессии Национального собрания2018-07-11
Безработица в РК в июне сократилась до 3,7% трудоспособного населения2018-07-11
Президент США сообщил, что у него есть «небольшой подарок» для лидера КНДР2018-07-11
Северокорейские СМИ после недельного перерыва показали Ким Чон Ына2018-07-10
Президент РК Мун Чжэ Ин посетил завод Samsung Electronics в Индии2018-07-10
Правительство РК отменило проведение манёвров Ulchi Freedom Guardian2018-07-10
Стоимость зерновых в РК достигла рекорда2018-07-09
Объём внешней торговли КНДР составил в прошлом году 5,5 млрд долларов2018-07-09