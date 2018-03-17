Сеул и Вашингтон обсудили соглашение о свободной торговле

31 января и 1 февраля в Сеуле проходила вторая встреча представителей Республики Корея и США по условиям соглашения о свободной торговле. Сторонам вновь не удалось достичь консенсуса. Как сообщил южнокорейский представитель Ким Хён, стороны ожесточённо отстаивали свои позиции, и впереди ещё много работы. С подробностями – профессор Чон Ин Гё с факультета международной торговли университета Инха.



Можно сказать, что вторая встреча по пересмотру южнокорейско-американского соглашения о свободной торговле положила начало полномасштабному противостоянию сторон, каждая из которых защищает свои интересы. Переговоры не завершены, поэтому их содержание не раскрывается, но можно точно сказать, что на этот раз были затронуты основные спорные вопросы. Известно, что южнокорейская сторона озвучила довольно жёсткие требования.



5 января в ходе первой встречи стороны лишь обозначили интересующие их темы. Вторая встреча стала началом плотного обсуждения вопросов. Так, США затронули рынок автомобилей и автозапчастей.



Как и в прошлом году, американцы требовали сократить профицит южнокорейского торгового баланса относительно рынка США. Было предъявлено много требований по пошлинам на автомобили и автозапчасти, стандартам безопасности и экологическим стандартам, а также по правилам обозначения места производства товаров. Эти правила серьёзно осложняют работу производителей автомобилей и автозапчастей. Сейчас ведутся переговоры по пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Сейчас 62,5% автозапчастей, экспортируемых в США, должны производиться в США, Канаде и Мексике. Однако США требуют увеличить эту долю до 85%. Американская сторона выдвинула аналогичное требование на переговорах по соглашению о свободной торговле с США, не называя конкретных процентов. В ближайшее время никаких проблем не возникнет, но в долгосрочной перспективе у южнокорейских автопроизводителей могут возникнуть проблемы.



В ходе первой встречи США проявили интерес к устранению нетарифных барьеров, которые южнокорейская сторона применяет в отношении американских автомобилей, а также по ужесточению критериев обозначения места производства. На этот раз США сосредоточились на рынке автомобилей. Американская делегация затронула вопросы дисбаланса в этом секторе, настаивая на увеличении квоты на импорт американских автомобилей, которые не соответствуют южнокорейским стандартам безопасности. Было также озвучено требование о смягчении критериев экологической безопасности. В чём причина такого интереса США к южнокорейской автомобильной отрасли?



70-80% профицита южнокорейского торгового баланса в отношении рынка США приходится на экспорт автомобилей и автозапчастей. США стремятся если не свести торговый баланс к равным значениям, то хотя бы снизить южнокорейский профицит. Обязательным для этого является пересмотр структуры взаимной торговли автомобилями. За последние 4-5 лет южнокорейский экспорт автомобилей в США значительно вырос, но ситуация с поставками американских автомобилей в Республику Корея не такая радужная. Именно это, судя по всему, больше всего задевает американских партнёров.



В прошлом году Республика Корея экспортировала в США автомобилей на 14 млрд 600 млн долларов. Автопром составил 72% профицита южнокорейского торгового баланса по отношению к США. Автомобили заняли третье место в рейтинге товаров наиболее массово поставляемых на американский рынок. Поэтому США и сосредоточились на регулировании экспорта южнокорейских автомобилей.



На прошлом неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении защитных мер в отношении импортных стиральных машин и солнечных панелей. В этой связи отечественные профильные компании выражают большие опасения. Однако мы можем использовать проблему данных мер в целях смягчения требований США. В частности, на переговорах можно потребовать сглаживания пошлин, введение которых подразумевают защитные меры, а также уступок в вопросах разрешения споров между инвестором и правительством. Можно потребовать приближения сроков снятия пошлин в отношении ряда наименований товаров.



В ходе последних переговоров стороны затронули такие вопросы как тарифные меры сдерживания импорта, регулирование споров между инвесторами и государством, методы антидемпингового расследования, доступность автомобильных рынков. Южнокорейская сторона потребовала отмены или смягчения защитных мер США, принятых в отношении импортных стиральных машин и солнечных панелей. К сожалению, сторонам не удалось договориться по какому-либо из озвученных пунктов. В ближайшее время предстоит третья встреча. Но из-за большой разницы в позициях очень сложно говорить о возможном результате. Возникает вопрос, как следует действовать на переговорах, которые могут затянуться.



Если рассматривать вторую встречу в качестве состязания, то это начальный этап. Поэтому вряд ли стороны выложили все карты. Был представлен ряд тем, в рамках которых можно развивать давление на оппонента. Вокруг этих тем и будет в ближайшее время развиваться обсуждение. Переговоры по соглашению вообще ведутся не в нашу пользу. Однако американский рынок играет очень важную роль в мировой экономике. Поэтому необходимо по возможности следовать стратегии максимального уменьшения возможных изменений, стараясь как можно скорее достичь договорённости. Проблема в том, что на июнь в Республике Корея намечены местные выборы, поэтому нужно учитывать это, постаравшись достичь договорённости с США уже после выборов, чтобы не допустить политизирования данного вопроса.



Соглашение о свободной торговле является двигателем южнокорейского экспорта, поэтому переговоры с США должны завершиться успешно, как бы сложно это ни было.

