В ожидании повышения базовой процентной ставки США

На прошлой неделе на финансовом рынке отмечались значительные перепады, связанные с обвалом основных фондовых индексов в США. Влияние этого на себе ощутили в Азии. 7 февраля главный индекс Корейской биржи KOSPI впервые за четыре месяца упал ниже отметки в 2.400 пунктов. Одновременно упал курс южнокорейской воны, и поднялась ставка по казначейским облигациям. О факторах, повлиявших на финансовый рынок, мы поговорим с президентом Азиатского финансового общества, профессором экономического факультета университета Ёнсэ Ким Чжон Сиком. ,



Если посмотреть на экономические показатели США, то можно отметить значительное увеличение размера зарплат. Уровень безработицы опустился до 4%, что указывает на фактическое отсутствие безработицы. Учитывая это, в Федеральной резервной системе решили, что рост доходов населения вскоре приведёт к росту цен. На этом фоне появились опасения о том, что для сдерживания инфляции в этом году базовая процентная ставка может быть увеличена три раза и даже больше. В этом случае можно ожидать некоторого застоя в экономике и падения стоимости акций. Такие опасения и повлияли на обвал на рынке ценных бумаг США.



2 февраля министерства труда США представило показатели рынка труда. Указывается, что в январе рост среднего часового дохода работающего американца достиг максимальной отметки с июня 2009 года. Однако рынок ценных бумаг начал быстро падать. По состоянию на 5 февраля индекс Dow Jones опускался более чем на 1.100 пунктов. Это максимальное сокращение за последние семь лет. За этим стоят опасения, что рост процентной ставки в США может быть быстрее, чем ожидалось. Газета Wall Street Journal прогнозирует, что процентная ставка в этом году будет повышена четырежды.



Ранее предполагалось, что из-за быстрых темпов стабилизации американской экономики ставка будет повышаться трижды по 0,25%. Однако при сохранении быстрых темпов увеличения доходов населения и, следовательно, инфляции, повышение может проводиться четыре раза. После глобального кризиса 2008 года США пытались спасти экономику, снижая процентную ставку и выпуская на рынок огромное количество ликвидности. Но сегодня, учитывая быстрое улучшение состояния экономики, ФРС реализует обратную политику по повышению ставки и снижению уровня ликвидности.



После обвала на рынке ценных бумаг в Белом доме прокомментировали ситуацию с базовой процентной ставкой, что является событием неординарным. Так, ведущий экономист Белого дома Кевин Хассетт подтвердил, что в этом году повышение показателя будет проводиться три раза. Но рынок не разделяет эту позицию. Уже шесть из шестнадцати крупнейших инвестиционных банков сделали прогноз о том, что ставка будет увеличена четыре раза. Предполагается, что о первом повышении будет объявлено уже в следующем месяце на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Проблема состоит в возможных последствиях этого.



Предполагается, что в марте базовая процентная ставка будет повышена на 0,25%. Тогда и Республика Корея должна будет сделать то же самое. В отличие от США, в Республике Корея существуют проблемы с уровнем безработицы. Поэтому не факт, что Банк Кореи пойдёт на этот шаг. Однако бездействие в этом вопросе приведёт к увеличению разницы между размером ставок в США и Республике Корея, что, как неоднократно указывалось, приведёт к утечке иностранного капитала с внутреннего финансового рынка.



Учётная ставка Банка Кореи в настоящий момент составляет 1,5%, а в США 1,25-1,5%. 27 февраля Банк Кореи проведёт заседание комитета по денежно-кредитной политике. Но вероятность того, что Южная Корея повысит свою годовую ставку раньше США, невелика, учитывая низкую инфляцию, проблему задолженности домохозяйств и ситуацию на рынке труда. Поэтому стоит ожидать отрицательного влияния увеличения разницы в размере ставок для южнокорейской экономики.



В марте эта разница может составить 0,25%. В этом случае вряд ли отток капитала будет значительным. Если этот процесс будет долгосрочным, то это может повлиять на цены на рынке недвижимости и падение цен на ценные бумаги. В случае усугубления ситуации можно ожидать нехватки ликвидности иностранной валюты и других последствий. Между тем, отток капитала может быть также обусловлен перепадом валютных курсов. Одним из самых очевидных последствий этого является уход с финансового рынка иностранных инвесторов.



Помимо этого, сохраняется проблема задолженности домохозяйств. Возможное падение цен на недвижимость может оказать отрицательное влияние на потребление в частном секторе. Учитывая все эти моменты, в Банке Кореи выражают мнение о необходимости дополнительного повышения учётной ставки.



Перед Банком Кореи стоит дилемма. Повышение учётной ставки вслед за США позволит предотвратить утечку капитала. Одновременно это приведёт к замедлению процесса стабилизации отечественной экономики. Сохранение учётной ставки на прежнем уровне даст передышку экономике, но приведёт к оттоку средств иностранных инвесторов. Когда вона сильная, можно особо не опасаться выведения капитала инвесторами. В это время есть возможность повышать учётную ставку постепенно, несмотря на разницу со ставкой в США. В противном случае, резкого ослабления воны ставку нужно повышать. Если сделать это слишком быстро, то это может привести к значительному падению цен на недвижимость и ценные бумаги отечественных компаний. Поэтому учётную ставку следует повышать постепенно.

