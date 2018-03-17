Экономический эффект от зимней Олимпиады в Пхёнчхане

В южнокорейском Пхёнчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры. В них принимают участие 2.900 спортсменов из 92-х стран мира. Это самая крупная зимняя Олимпиада в истории. Большие надежды возлагаются и на экономический эффект от её проведения. Об этом мы поговорим директором Исследовательского центра реальной экономики г-ном Ли Ин Чхолем.



Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. Внимание всего мира приковано к этому масштабному мероприятию, поэтому ожидания большие. Исследовательские учреждения в Республике Корея и за рубежом делают свои прогнозы о прямой и косвенной прибыли, связанной с Олимпиадой. Указывается сумма от 18 до 55 млрд долларов. Среди южнокорейских учреждений самый оптимистичный прогноз сделал Институт экономических исследований Hyundai. По его прогнозам отметка составит 64 трлн вон или 59 млрд долларов. Это 19 млрд долларов экономического эффекта от прямых или косвенных инвестиций, а также порядка 40 млрд долларов косвенного эффекта в течение последующих десяти лет, связанных с туризмом и другими отраслями. Кроме того, есть имиджевый эффект. К примеру, в 1988 году благодаря Сеульской Олимпиаде значительно выросло доверие к бренду «сделано в Корее».



Республика Корея стала пятой в мире страной наряду с Францией, Германией, Италией и Японией, которая получила право на проведение четырёх важнейших спортивных международных мероприятий. Это летняя и зимняя Олимпиады, чемпионаты мира по футболу и лёгкой атлетике. Несомненно, такая ситуация привлекает к Республике Корея внимание всего мира. Летняя Олимпиада 1988 года и чемпионат мира по футболу 2002 года значительно повысили имидж страны, дав толчок развитию экономики. Зимняя Олимпиада тоже окажет влияние на внутренний рынок.



В процессе подготовки к зимней Олимпиаде в нашей стране значительно возросло количество объектов социального капитала. Ожидается также улучшение ситуации с потреблением и созданием новых рабочих мест. В этом году Банк Кореи повысил прогноз роста отечественной экономики с 2,9% до 3%. В качестве причин было указано на Олимпиаду и повышение минимального размера оплаты труда. Указывается, что в первом квартале этого года зимняя Олимпиада стала фактором повышения потребления в частном секторе на 0,1%. Также указывается, что благодаря этому мероприятию количество иностранных туристов, которые посетят в этом году Республику Корея, увеличится на 2 млн. человек. Это может обеспечить дополнительный рост экономики на 0,2%. Предполагается также, что Олимпиада позволит создать 230 тыс. новых рабочих мест.



Помимо всего этого указывается и на эффект сглаживания северокорейских рисков, в связи с участием Севера в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Это даст возможность повысить южнокорейский кредитный рейтинг. Кроме того, есть надежда на то, что мероприятие даст толчок укреплению экономики провинции Канвондо, где проводятся Игры.



Пхёнчхан - маленький город с населением 40 тыс. человек. Однако благодаря Олимпиаде он может стать одним из популярных мест зимнего туризма и курортом мирового уровня. По данным Корейского института культуры и туризма, во время Олимпиады это место посетят более 400 тыс. иностранных туристов. Они потратят примерно 350 млн долларов. Оргкомитет Игр должен поддержать эту атмосферу. Ведь это шанс привлечь инвестиции и сделать это место известным во всём мире. В Пхёнчхане много туристических достопримечательностей, горнолыжных объектов и комплексов отдыха. Все они могут получить известность благодаря Олимпиаде.



В 60-х годах прошлого века японский город Саппоро населяли 520 тыс. человек. Это средний показатель для Японии. После зимней Олимпиады, прошедшей там в 1972 году, Саппоро стал туристической достопримечательностью мирового уровня. Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити принесла организаторам огромную прибыль, учитывая минимальные затраты на проведение мероприятия. В течение 10 лет количество туристов там выросло вдвое. Такой же положительный эффект может получить и Республика Корея.



Наряду с оптимистичными прогнозами, высказываются опасения. Американский журнал Forbes, к примеру, в своём последнем номере сделал скептический прогноз по экономическому эффекту от Олимпиады в Пхёнчхане. В качестве причин указываются слабые продажи билетов, неизвестность маленького городка Пхёнчхана, а также плохие условия для зимних видов спорта. С 2003 года только на улучшение спортивных объектов в Пхёнчхане было потрачено 800 млн долларов. Если впоследствии они не будут приносить доход, то правительству придётся тратить деньги на их содержание. Слабое использование туристами построенного в маленьком городке станет бременем для 40-тысячного местного населения.



Олимпиада - это не обязательно успех. У неё есть обратная сторона. Олимпиада в японском Нагано в 1998 году дала профицит в 102 млн долларов. Однако строительство их объектов потребовало огромных затрат. В итоге на каждого жителя этого города пришлось 35.600 долга. Олимпиада в Пхёнчхане не очень затратная. На организацию каждой из последних четырех зимних Олимпиад уходило в среднем по 3,5 млрд долларов. В Пхёнчхане шесть из 12-ти спортивных объектов были построены заново, а ещё шесть модернизированы под нужды Олимпиады. Расходы составили 850 млн долларов. Однако для получения реального экономического профицита нужно приложить много усилий.



Только в случае с Солт-Лейк-Сити удалось избежать минуса в вопросе покрытия расходов на организацию Олимпиады. В этой связи высказываются предположения о том, что Республика Корея также столкнётся с минусом. В 2014 году город Инчхон столкнулся с огромным дефицитом в связи с проведением Азиатских игр. Главный момент заключается в том, сумеют ли власти наладить эффективное использование олимпийских объектов. Игры в Альбервиле 1992 года привели к банкротству 14-ти близлежащих деревень. Поэтому нужно тщательно проанализировать все неудачные случаи последующего использования олимпийских объектов, приняв меры, чтобы не допустить повторения ошибок.