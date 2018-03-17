Рождаемость в Республике Корея упала до минимума

По данным Национального статистического управления, в прошлом году в Республике Корея родились 357.700 детей, что на 11% меньше в годовом исчислении. Суммарный коэффициент рождаемости, который представляет собой прогноз, сколько в среднем детей родит женщина на протяжении своей жизни, также составил рекордно низкий уровень в 1,05 ребёнка. О том, в чём причина такой ситуации, и какие меры следует принять для решения проблемы мы поговорим с профессором Ким Чжин Су с факультета социального обеспечения университета Ёнсэ.



Отметка в 400 тысяч новорождённых была своего рода красной линией, которую нужно было во что бы то ни стало сохранить. Однако показатель всё же оказался ниже. Можно сказать, что это результат неопределённой политики государства по решению проблемы низкой рождаемости и меняющейся структуры общества. Переход от высокой рождаемости к низкой был в Республике Корея довольно быстрым. К примеру, в европейских странах на изменение показателя с 4 до 1,6 ребёнка уходило около ста лет. В 1960 году отметка составляла 6 детей, а в прошлом году 1,05. Это огромная скорость, которая практически не даёт времени на подготовку. Соответственно, шок от этого немалый.



В 70-е годы количество новорождённых держалось на уровне в 1 млн детей. Но уже в 2002 году показатель упал до четырёхсот тысяч, а в прошлом году достигнута самая низкая за всю историю отметка. Республика Корея является единственной страной в мире, где этот показатель сократился вдвое всего лишь за одно поколение. В чём же причина такой ситуации?



Какие факторы определяют уровень рождаемости? Супруги принимают решение о рождении ребёнка, исходя из комплексной оценки всей жизни – как растить ребёнка, как его обеспечивать, как дать образование, где достать деньги. В итоге многие приходят к выводу, что сделать это будет очень сложно и сдаются, отказываясь от желания завести ребёнка, или ограничиваясь лишь одним. Так что тут очень много факторов.



Национальное статистическое управление считает одной из причин снижения рождаемости стало уменьшение количества браков в прошлом году на 260 тысяч. Падение показателя в возрастной группе от 30 до 39 лет привело к тому, что уровень рождаемости впервые снизился до ста детей на тысячу женщин. Ко всему этому добавляется рост расходов на воспитание ребёнка, достижение максимального уровня безработицы, увеличение деловой активности женщин и другие факторы. Проблема в том, что нас ожидает в будущем. В Республике Корея уже началось сокращение трудоспособного населения. В прошлом году сокращение составило 1,6%. Если тенденция продолжится, то через пять лет можно ожидать уменьшения общей численности населения. На то, чтобы не допустить этого, правительство вложило около 90 млрд долларов. Однако проблема рождаемости лишь усугубляется.



Правительство уже вложило более 90 млрд долларов в решение проблемы, но безрезультатно. Это огромные деньги. Но посыпалась критика о том, что эти средства тратятся на статьи, не связанные напрямую с проблемой. Ситуация не решается равномерно по всем факторам, сдерживающим рождаемость. Поэтому люди ничего не меняют, продолжая жить как раньше. Стоит признать ошибки в политике правительства. Так, власти одно время уделяли большое внимание вопросу ранних браков, считая, что именно в таких семьях рождается много детей. Но всё как раз наоборот. Те, кто хочет жениться рано, так и поступают, причём без помощи правительства. Применялась неправильная политика, подразумевающая, что свадьба в молодом возрасте приведёт к повышению рождаемости. Ещё один промах - в поддержке рожениц начиная с третьего, второго ребёнка. Помощь нужно было оказывать уже с первенца. Но тут был избран довольно халатный подход. К проблеме детей нужно относиться с позиции родной матери. Но часто политика государства не касалась сути, давая налоговые льготы или пытаясь ускорить вступление в брак, поэтому и эффекта нет.



В 2006 году правительство Республики Корея приняло первый базовый пятилетний план решения проблем низкой рождаемости и старения общества. Всего было подготовлено три таких плана. С 2013 года все семьи, в которых есть ребёнок в возрасте до пяти лет, начали получать субсидии на содержание ребёнка. Однако бóльшая часть мер носила финансовый характер. Низкая рождаемость обусловлена целым рядом факторов, связанных с жильём, образованием, рабочими местами и так далее. Но правительство не сумело представить комплексные меры.



При нынешнем уровне рождаемости не стоит делать оптимистичные прогнозы. Нужно готовиться к худшему. Возьмём Германию. В этой стране ежемесячно выплачиваются детские пособия в среднем по 400 долларов на одного ребёнка. Кроме того, местные власти предоставляют множество других мер, в том числе отпуска на воспитание детей, поддержка в воспитании и другие. Но, несмотря на всё это, уровень рождаемости в Германии составляет лишь 1,4 ребёнка. Поэтому нужно отбросить заблуждения о том, что все эти меры обязательно приведут к увеличению рождаемости. И ещё важно, что проблема не будет решена какой-то одной политикой. Поскольку само общество очень сложное. Политика должна быть гибкой и разносторонней, касаясь всех аспектов жизни общества. Активное участие в её составлении должен принимать и частный сектор.



Нужна новая структура государства, которая возьмёт на себя взращивание нового поколения. Чтобы решить проблему низкой рождаемости, следует поменять рамки общества, сдерживающие людей от желания завести ребёнка.

