Американские пошлины на импортные металлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импортную продукцию из стали и в 10-процентных – на продукцию из алюминия. В этой связи южнокорейские металлурги, работающие в экспортном секторе, могут понести убытки. О том, какие меры можно принять для их минимизации, мы поговорим с профессором Чэ Хён Чжон из экспертной группы Корейской ассоциации внешней торговли.



В США принято окончательное решение по пошлинам на импортную продукцию из стали и алюминия. Пошлины на сталь составили 25%, на алюминий 10%. Это касается всех стран, работающих с американским рынком, за исключением Мексики и Канады. В Республике Корея в этой связи высказываются большие опасения. Канада и Мексика ведут переговоры по пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). США стремятся завершить их в марте. Судя по всему, их освобождение от повышения пошлин может быть связано с желанием Вашингтона использовать это в обсуждении NAFTA. Однако работа по пересмотру соглашения о свободной торговле с нашей страной не носит срочного характера. Поэтому этот процесс не связывают напрямую с нынешним повышением пошлин.



1 марта Дональд Трамп объявил о планах по повышению пошлин, а 8 марта, как и планировалось, состоялось подписание соответствующего указа. Такие меры основаны на статье 232 Закона о расширении торговли. Она допускает ограничение импорта какой-либо продукции в том случае, если создаётся угроза национальной безопасности. Сеул просил Вашингтон освободить южнокорейских производителей от повышения пошлин, учитывая союзнический характер отношений двух стран, но этого не произошло.



Пошлины на стальную продукцию составляют 25%. Это очень много. Ситуация усугубляется тем, что в настоящий момент на неё уже наложены антидемпинговые пошлины, к которым теперь добавятся новые 25%. Поэтому профильные компании неизбежно понесут убытки.



В прошлом году Республика Корея экспортировала в США 3,5 млн тонн стали на 3 млрд 260 млн долларов. Учитывая новые пошлины, экспорт может сократиться на 880 млн долларов в год, но пока ещё не всё потеряно.



Указ Дональда Трампа вступает в силу в течение 15 дней после подписания, то есть 23 марта. Президент США ещё при планировании пошлин говорил о возможности обсуждения ситуации со странами, с которыми США связаны в сфере безопасности. Поэтому в оставшееся время нужно применить все имеющиеся возможности на переговорах. Компании также не должны сидеть сложа руки, делая всё от них зависящее. Если добиться исключения из списка облагаемых пошлиной стран не удастся, то всё равно нужно продолжать работать в этом направлении. Тогда главная цель будет состоять если не в освобождении от пошлин, то хотя бы в получении послаблений по некоторым наименованиям продукции.



9 марта южнокорейское правительство провело заседание по данному вопросу, решив принимать активные меры для минимизации ущерба введения повышенных пошлин. Это касается также и возможности обращения в ВТО. Другие страны, также подпавшие под меры торгового давления со стороны США, разрабатывают меры противодействия. Однако ситуация может усугубиться. Между тем, данные меры вступают в силу через 15 дней после подписания указа. Дональд Трамп выразил готовность к диалогу со странами, которые хотят, чтобы их исключили из списка объектов пошлин. 9 марта в этот список была включена Австралия, которую сочли не угрожающей национальной безопасности США.



Когда Дональд Трамп ещё только заявлял о планах введения пошлин, Евросоюз и Китай отмечали возможность ответных действий. Произносились даже такие слова как торговая война. Учитывая это, американский президент, подписывая свой указ, скорее всего оставил возможность для обсуждения. Но нужно ещё понаблюдать за реакцией стран, которые, как и Республика Корея, оказались в списке объектов введения пошлин. Многое зависит от того, насколько мягкой будет эта реакция.



7 марта Евросоюз принял решение ввести ответные пошлины на наиболее представительные образцы американских экспортных товаров, если Дональд Трамп пойдёт на введение высоких пошлин на сталь и алюминий. Китай выразил готовность возглавить ответные действия членов ВТО, которые понесли убытки в результате действий США. Проблема в последствиях этой торговой войны. В этом случае удар по южнокорейской экономике неизбежен. Почти четверть южнокорейского экспорта приходится на Китай, 12% на США и почти 10% на Евросоюз. Это почти половина всего экспорта. Если из-за действий США крупнейшие страны начнут пошлинную войну, то сократится общий объём мирового товарооборота. Это не может не отразиться на южнокорейской экономике. Поэтому южнокорейские власти должны вести стратегию ответных действий в более широком формате, не ограничиваясь только требованием отменить пошлины.



Усиление протекционизма на мировом рынке продолжается с прошлого года. В этом году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому такие жёсткие протекционные меры будут приниматься и далее. В этой ситуации мы не можем сделать что-либо ощутимое в отношении США. Поэтому нужно вести подробный мониторинг ситуации с экспортом на американский рынок, в том числе следя за возможными судебными исками и жалобами компаний.