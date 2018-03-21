Правительство Республики Корея стимулирует занятость молодёжи

15 марта на заседании правительства, прошедшем под председательством президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, обнародован пакет мер по поддержке трудоустройства молодёжи. О том, поможет ли он решить серьёзную проблему безработицы среди молодёжи, мы поговорим с профессором Пак Чон Илем с факультета программного обеспечения университета Ханян.



25 января президент Мун Чжэ Ин дал указание решить проблему, даже если для этого потребуется срочное выделение средств. Уже через полтора месяца были представлены соответствующие меры. 15 марта на заседании по данной проблеме обнародован широкий пакет мер, касающихся бюджета, налоговых льгот, финансовой части, улучшения системы. Они направлены на привлечение молодёжи в малые и средние компании, поиск работы за рубежом, выход молодых кадров на новые рынки в сфере услуг. Решено работать над изменением нынешней системы образования, при которой человек прежде всего нацелен на устройство на работу, а уже потом на освоение новой специальности. Кроме того, принято решение признавать опыт военнослужащих, получивших определённые навыки в армии. Будут приняты меры по расширению системы, при которой человек, устроившийся на работу в малую или среднюю компанию, может одновременно продолжить обучение в университете. Молодые предприниматели будут на 100% освобождены от подоходного и корпоративного налогов в течение определённого времени. Сегодня пособие для ищущих работу составляет 300 долларов, выплачиваемых в течение трёх месяцев. В следующем году отметку увеличат до 500 долларов на срок до полугода.



Правительство поставило цель к 2021 году снизить уровень безработицы среди молодёжи до 8%, создав дополнительно 220 тыс. рабочих мест. Для этого определены три принципа - оказание молодёжи реальной помощи, создание условий для появления рабочих мест для молодых в частном секторе, а также оказание прямой финансовой помощи. Большое внимание уделено уменьшению разницы в зарплате в больших компаниях, малом и среднем бизнесе. Для этого в течение трёх лет молодые люди, которые устраиваются в небольшие компании, будут получать государственное пособие в размере 9 млн вон - примерно 8400 долларов. В малых и средних компаниях зарплата составляет в среднем 23.400 долларов в год, а годовая зарплата сотрудников крупных компаний 35.500 долларов. Таким образом, разница практически стирается. Кроме того, компании нанимающие молодых специалистов, будут получать налоговые льготы. Такой широкий характер данных мер объясняется серьёзностью проблемы безработицы среди молодёжи.



Уровень безработицы молодёжи, подскочивший после валютного кризиса, в 2017 году составил 9,9%. Это максимальный уровень с 2000 года. Общее количество безработных тогда составляло 1 млн 28 тыс. человек. Безработным был каждый десятый представитель молодёжи. Реальный уровень безработицы, который учитывает отчаявшихся найти работу и работающих временно, составил 22,7%. Это на 0,6% больше, чем в предыдущем году. В течение последующих 3-4 лет изменить такую структуру рынка труда довольно сложно. По данным Национального статистического управления, в 2014 году количество молодёжи от 25 до 29 лет, которая больше других нуждается в рабочих местах, составило 3 млн 260 тыс. человек. К 2021 году отметка вырастет на 390 тыс. человек.



Разница в уровне безработицы среди молодёжи и в целом по стране выросла более чем в два раза по сравнению с 90-ми годами. Ощущаемая безработица не опускается ниже 20% после 2015 года, когда начался сбор данной статистики. Проблема усугубляется тем, сейчас примерно 390 тыс. человек, родившихся в период с 1991 по 1996 год, вышли на рынок труда. Для решения проблемы правительства РК принимали много мер, которые не оказали ожидаемого эффекта.



За последние 10 лет правительство 21 раз объявляло меры по решению проблемы безработицы среди молодёжи. Но все они не достигли поставленных целей. У этих неудач есть причины. Во-первых, власти были сосредоточены на создании рабочих мест, которые по качеству были далеки от желаний молодёжи. Во-вторых, ощущалась нехватка активности в привлечении экономически неактивных молодых корейцев на рынок физического труда. В-третьих, политика правительства действовала отдельно от направленности промышленных кругов, что не позволило создать эффект синергии. Для создания качественных рабочих мест нынешнее правительство должно учитывать промахи прежних властей, двигаясь в ином направлении.



Новые меры правительства учитывают ошибки прошлого. Они направлены на создание условий для появления новых качественных рабочих мест, на изменение самой структуры рынка труда. Для этого применяются политические, финансовые и налоговые средства. Но для того, чтобы усилия стали эффективными, нужно преодолеть некоторые препятствия.



Успех первых мер правительства Мун Чжэ Ина по решению проблемы безработицы зависит от того будет ли принят дополнительный бюджет. Поскольку их ключевая часть реализуется за счёт больших финансовых вливаний. Есть пункты, которые предусматривают изменение закона о налогообложении. Если в этой ситуации оппозиция выступит с жёстким протестом, то все обнародованные меры могут быть заморожены. Среди важнейших пунктов выплата малым и средним компаниям субсидий в размере чуть более 8 тыс. долларов на повышение оклада молодых специалистов, предоставление финансового депозита в размере 3 тыс. долларов для молодёжи в случае работы в малой и средней компании в течение трёх лет и другая подобная поддержка. Все они завязаны на финансах. Предоставление кредита на оплату аренды жилья или арендного залога под 1,2% годовых, выделение 100 долларов в месяц на транспортные расходы, выплата пособия для ищущих работу в размере 500 долларов в течение шести месяцев. Всё это зависит от принятия дополнительного бюджета.



Правительство приняло решение подготовить дополнительный бюджет, составляющий 4 трлн вон или 3 млрд 700 долларов, чтобы решить проблему занятости молодёжи. Для сохранения здорового финансового состояния решено не создавать новых долгов, максимально эффективно используя бюджет, оставшийся с прошлого года. Однако неизвестно, как будет проходить процесс рассмотрения проекта бюджета в Национальном собрании. Оппозиция указывает, что правительство просто тратит огромные средства, не решая проблему. Конечно, срочность принимаемых усилий и финансовых вливаний обусловлена усугубившейся проблемой безработицы молодёжи.