РК и США завершают переговоры по соглашению о свободной торговле и пошлинам на сталь

25 марта южнокорейская делегация, которая вела переговоры по условиям соглашения о свободной торговле и об отмене пошлин на импортную сталь, вернулась из США. Как сообщил начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики Ким Хён Чжон, стороны достигли принципиальных договорённостей. О содержании торговых переговоров мы поговорим с доктором Ким Хён Чжу из Института экономических исследований группы LG.



Самой важной причиной такого решения являются переговоры между Сеулом и Вашингтоном по условиям соглашения о свободной торговле, которое направлено на объединение совместных экономических интересов, а следовательно, и интересов безопасности. Сами же пошлины на импортную сталь и алюминий решено ввести на основании статьи 232 Закона о расширении торговли, которая направлена на обеспечение защиты национальной безопасности в сфере экономики. Таким образом, можно сделать вывод о том, что США исключили из списка объектов новых пошлин Республику Корея, а также участников Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), учитывая, что они практически не представляют угрозы национальной безопасности США. Между тем, следует обратить внимание и на другие важные факторы. Наиболее весомым из них является северокорейская проблема. В прошлом она обсуждалась между США и Китаем или между США, Китаем и Северной Кореей. Тогда положение Сеула в этом вопросе было спорным. Но сегодня мы видим развитие межкорейского диалога и ситуацию, в которой Сеул помогает в деле подготовки американо-северокорейского саммита. Таким образом, для Вашингтона ценность Сеула возросла как никогда. Поэтому можно предположить, что на перенос решения по пошлинам повлиял комплекс факторов.





22 марта президент США Дональд Трамп заявил о предварительном переносе решения по пошлинам на сталь и алюминий в отношении ЕС и ещё шести стран, в числе которых Республика Корея. В качестве причин этой меры в Белом доме отметили наличие давних союзнических отношений сторон и совместные усилия по устранению северокорейской ядерной угрозы. Одновременно было указано на возможность введения квот на закупки стали из стран, освобождённых от пошлин. Это один из трёх вариантов разрешения ситуации, предложенных министерством торговли США. Тогда предлагалось ввести квоту, составляющую 63% от показателя 2017 года. Предъявив эту «карту», США вероятно, рассчитывают получить преимущества на переговорах по соглашению о свободной торговле





С позиции США меры по переносу времени решения вопроса по пошлинам могут быть средством давления в ходе торговых переговоров. Поэтому американская сторона использовала два подхода. Во-первых, введение пошлин не отменено, а отложено до конца апреля. Второе - это возможность введения квот. США могут в любой момент вернуться к этим моментам, если торговые переговоры с Республикой Корея, Мексикой, Канадой и другими странами пойдут им не на пользу. Поэтому успокаиваться рано. В этой ситуации южнокорейские компании должны прилагать усилия для расширения списка товаров, не конкурирующих с американскими компаниями, или искать новые рынки.





США прежде указывали на связь хода переговоров по соглашению о свободной торговле с пошлинами на сталь и алюминий. В этой связи начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ким Хён Чжон в течение месяца вёл активное обсуждение ситуации с американской стороной. В итоге удалось достичь принципиальных договорённостей по соглашению о свободной торговле. Ким Хён Чжон по возвращении из США сообщил о создании условий для стабильного выхода южнокорейских компаний на рынок США, благодаря устранению неизвестности в ситуации с пошлинами на сталь. Однако риски всё ещё сохраняются. Они, в частности, связаны с нарастанием торгового противостояния США и Китая.



Сейчас именно это вызывает наибольшие опасения. Если бы противостояние было двусторонним между США и Китаем или США и Республикой Корея, то всё можно было бы решить тихо. Но США призывают ЕС, Японию и другие страны присоединиться к торговому давлению на Китай. Тут вырисовывается соглашение «Плаза» 1985 года, когда США потребовали от Японии и Германии принятия мер с целью регулирования валютных курсов, что сказалось на них не лучшим образом. Высока вероятность, что Республика Корея окажется в списке стран, которые США могут призвать к давлению на Китай. Это вряд ли понравится Пекину, от которого последуют ответные меры.



Китай высказался против действий США, пригрозив ответными мерами. 23 марта в министерстве коммерции Китая объявили о планах ввести пошлины на американскую сталь и свининк. На этом фоне под ударом может оказаться южнокорейская экспортная отрасль.



Даже если обе страны не пойдут на полномасштабную торговую войну, просто повысив импортные барьеры, это приведёт к сокращению товарооборота и производства. Сейчас Республика Конрея поставляет в эти страны много материалов, запчастей и оборудования. Но в вышеуказанном случае южнокорейский экспорт в этих сферах не может не сократиться. Это вызывает наибольшие опасения. Кроме того, южнокорейский экспорт готовой продукции также может сократиться из-за снижения спроса на рынках США и КНР из-за ухудшения экономической ситуации в этих странах. Между тем, в этой ситуации есть и плюсы. К примеру, если США наложат пошлины на готовую продукцию из Китая, то южнокорейские производители могут от этого выиграть, пусть и не в значительной степени. Но в целом опасения всё же сильнее из-за предположений о том, что потерь может быть больше.



На США приходится 12%, а на Китай - 25% южнокорейского экспорта. Перекрытие любого из этих направлений нанесёт огромный удар по южнокорейской экономике. Поэтому в Сеуле должна быть выработана действенная стратегия, чтобы избежать ущерба в противостоянии США и Китая. Южнокорейскому правительству удалось добиться отсрочки решения США по пошлинам на стать и устранения неизвестности в переговорах по соглашению о свободной торговле. Теперь для защиты своих интересов нужно максимально использовать многосторонние форматы взаимодействия, чтобы эффективно противостоять быстро меняющимся переменам в мировой торговле.

