Риски, стоящие перед южнокорейским автопромом

Южнокорейская автомобильная отрасль столкнулась с серьёзным вызовом. Когда-то она активно развивалась, но на протяжении двух последних лет сокращает производство. Кризисную ситуацию усугубляет возможность сворачивания компанией GM Korea своих производственных мощностей. О том, чем обусловлена нынешняя ситуация, и какие меры следует принять для выхода из неё, мы поговорим с профессором Ким Пхиль Су с факультета автомобилестроения университета Тэрим.



Индексы указывают на кризисную ситуацию. Показатели Hyundai Motor и KIA Motors снижаются. В прошлом году коэффициент операционной прибыли Hyundai Motor составил около 4%, KIA Motors – чуть выше 1%. Можно говорить о тенденции формирования структуры дефицита. У мировых производителей средний коэффициент составляет 7-8%, а у некоторых достигает 10%. Другими словами, отечественные производители имеют очень небольшую операционную прибыль. По объёму производства Республика Корея вытесняется с шестой на седьмую позицию на мировом рынке. Доля на американском рынке сокращается. Кроме того, туго идёт работа по открытию новых рынков. Поэтому ожидать улучшения индексов очень сложно.



В прошлом году сократился объём производства в автомобилестроительной отрасли. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в прошлом году было произведено 4 млн 115 тыс. автомобилей - на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. Это связано со снижением экспорта и забастовками профсоюзов. Экспорт сократился на 3,5%, составив лишь 2 млн 529 тыс. автомобилей. Операционная прибыль крупнейшей отечественной профильной компании Hyundai Motor впервые с 2010 года составила менее 5 трлн вон или 4 млрд 700 млн долларов. В чём же причина такого спада?



Можно сказать, что это связано с отсутствием мер по решению базовых проблем. Первой из них является постоянный спор между рабочими и работодателями. Стороны зачастую не идут на уступки, отстаивая только свою позицию. Нужно понять, что такой подход ни к чему не приведёт. Профсоюзы получают всё, что хотят, а объём производства упал до половины от уровня развитых стран. В итоге складывается структура высоких расходов и низкого объёма производства. Эта проблема обязательно должна быть решена. Кроме того, производственники и научные круги должны объединить усилия, а правительству следует играть роль посредника, регулирующего этот процесс. Но профильные госструктуры разделены и действуют разобщённо. Расходы на новые разработки и исследования невелики. Технологически Республика Корея уступает развитым странам. Проблем много, и все они должны быть решены.



Самой большой проблемой южнокорейского автопрома является постоянное противостояние профсоюзов и работодателей, что порождает высокие расходы отрасли и низкую производительность. В 2016 году у пяти южнокорейских автопроизводителей доля расходов на оплату труда составляла 12,2% от объёма продаж. В компании Toyota показатель составляет 7,8%, а Volkswagen - 9,5%. Южнокорейские производители тратят на выпуск одного автомобиля в среднем 26 часов 40 минут, Toyota - 24 часа 10 минут, а GM - 23 часа 40 минут. Проблема заключается и в падении конкурентоспособности. После валютного кризиса южнокорейские автопроизводители улучшили показателя за счёт седанов. Но вот в повышении разнообразия линейки авто они потерпели неудачу. В Республике Корея самый низкий уровень расходов на новые разработки среди мировых конкурентов. Между тем, ко всему этому добавились проблемы с GM Korea, которая может закрыть свой завод в Кунсане провинции Чолла-Пукто.



Процесс вокруг GM Korea не завершён. Правительство не может просто так выделять финансовую помощь, ведь это деньги народа. Если переговоры с профсоюзом будут проходить в положительном ключе, а компания предоставит план выхода из кризиса, то можно надеяться на инвестиции. Но сейчас переговоры носят характер стабильной конфронтации. Никто не хочет идти на уступки. Но без них не может быть и финансовой помощи правительства. GM International в свою очередь также оказывает давление на правительство. Если не заняться этой проблемой вплотную, то она может привести к серьёзным последствиям.



В GM Korea пытаются договориться с профсоюзом. Однако сделать этого пока не удаётся. Вместе с тем, головной офис GM намерен подать заявку о банкротстве, если до 20 апреля южнокорейское отделение не представит план выхода из ситуации. По прогнозам Института экономических исследований Hyundai, если GM полностью уйдёт из Республики Корея, то это приведёт к сокращению ВВП на 8 млрд долларов и потере 94 тыс. рабочих мест. Автомобильная отрасль включает в себя множество компонентов по обеспечению услуг, поставкам комплектующих и сырья. Уход GM из страны окажет отрицательное влияние на всю экономику, поэтому профильная промышленность внимательно следила за ходом южнокорейско-американских переговоров по соглашению о свободной торговле.



Сеул пошёл на уступки Вашингтону в автомобильной отрасли. Тут можно отметить, что по крайне мере удалось отстоять позицию о недопустимости требования США об обязательном использовании на внутреннем рынке США автозапчастей американского производства в объеме более 50%. Но были сделаны уступки по автомобилям-пикапам. Некоторые эксперты говорят о том, что Республика Корея по итогам переговоров по соглашению о свободной торговле сумела в некоторой степени заранее обезопаситься относительно ряда пунктов, учитывая непредсказуемую политику Дональда Трампа. Но как будет развиваться ситуация дальше, пока неизвестно.



28 марта Республика Корея и США объявили о достижении принципиальных договорённостей по соглашению о свободной торговле. Стороны договорились продлить срок отмены пошлин на американские грузовые автомобили-пикапы. Расширена гибкость критериев экологичности и безопасности автомобилей. Удалось отложить введения обязательного использования американских запчастей, а также избежать возрождения пошлин на южнокорейскую автомобильную продукцию. То есть, наихудшего сценария удалось избежать. Однако 29 марта Дональд Трамп заявил, что введение поправок в текст соглашения может быть перенесено на период после окончания переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Возможно, это заявление носит политический характер, но успокаиваться пока рано. Способом вывода автопрома из кризиса является получение новых технологий будущего. В нынешней экстренной ситуации недостаточно срочных мер, которые решают только наиболее острые проблемы, находящиеся на поверхности. Республика Корея в прошлом сумела создать автомобильную державу практически из ничего. Сегодня нужно принять новый вызов, чтобы превратить кризис в шанс для дальнейшего развития.

