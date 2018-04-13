Укрепление национальной валюты и пути решения проблемы

Начиная с апреля, курс корейской национальной валюты растёт. На прошлой неделе курс доллара США составил ниже 1060 вон за доллар. Эксперты предсказывают, что некоторое время он упадёт ниже тысячи вон за доллар. в 1000 вон. В чём причина такой тенденции, и чего следует ожидать в дальнейшем, мы поговорим с профессором Ким Ён Иком с экономического факультета университета Соган.



3 апреля курс национальной валюты составил 1054 воны за доллар. Такое значительное снижение фиксируется впервые с 2014 года. Если учесть, что 6 февраля курс составлял 1092 воны за доллар, то несложно подсчитать, что он упал на 3,4%. В апреле минфин США подготовил доклад по валютной политике. В нём три основных пункта - профицит платёжного баланса торговых партнёров США не должен превышать 3% от ВВП, торговый профицит в отношении США не должен превышать 20 млрд долларов, расходы на вмешательство в работу валютного рынка не должны превышать 2% от ВВП. Но в Республике Корея профицит платёжного баланса превышает 5% ВВП. Поэтому есть опасения, что США могут включить Республику Корея в список стран, манипулирующих валютным курсом. Кроме того, на укреплении воны сказалось ослабление северокорейских рисков.



Причиной укрепления корейской вон является ослабление северокорейских рисков, так как запланированы межкорейский и американо-северокорейский саммиты. В этой связи растёт интерес инвесторов к южнокорейской валюте, одновременно растут опасения по поводу включения Республики Корея в американский список стран, манипулирующих валютным курсом.



28 марта на сайте торгового представителя США появилась информация о том, что Сеул и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу недопущения манипуляций с валютой, а также заниженной оценки стоимости национальной валюты. Это было сделано для того, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию в торговле и инвестициях, поэтому вона укрепляется. Но в министерстве планирования и финансов это отрицают. Недавно глава ведомства Ким Дон Ён заявил, что Республика Корея готова принять нужные меры в случае чрезмерных колебаний на валютном рынке. После этого курс немного стабилизировался.



Официальный Сеул отрицает подозрения в том, что в рамках переговоров по соглашению о свободной торговле Сеул и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу недопущения манипуляций с валютным курсом. Учитывая противостояние США и Китая, вполне возможно ожидать повторения варианта соглашения «Плаза».



Речь идёт о соглашении «Плаза» от 1985 года. Тогда США испытывали проблемы с постоянно растущим дефицитом платёжного баланса. Решив, что так дальше дело не пойдёт, США потребовали от Японии и Германии принять меры по повышению их валютных курсов с целью сокращения американского дефицита. В результате валюты этих стран стали быстро укрепляться, что значительно осложнило условия работы экспортных компаний. В этом плане сегодня США, скорее всего, больше заинтересованы в воздействии не на Республику Корея, а на Китай. В прошлом году дефицит торгового баланса США в отношении Китая составил 375 млрд долларов. Если второе соглашение «Плаза» будет заключено, то это, скорее всего, коснётся китайского юаня.



Вполне возможно, Республика Корея сможет избежать такого сценария. Однако даже если давление США будет сосредоточено на Китае, южнокорейская экономика не избежит отрицательных последствий.



Сейчас много говорят о ловушке Фукидида. Это неизбежность войны, вызванная страхом большой устоявшейся державы перед ростом могущества восходящей державы. В нашем случае речь идёт о США и быстро растущем Китае. В пылу схватки Пекин может продать американские облигации. Это приведёт к дополнительному снижению стоимости доллара и укреплению юаня. Для Сеула проблема заключается в том, что на китайский рынок приходится 27% южнокорейского экспорта. Если будет укрепляться юань, то же самое ждёт и вону. То есть нынешняя тенденция на южнокорейском валютном рынке будет продолжаться. Поэтому всем субъектам южнокорейской экономики нужно готовиться к этому.



Эксперты полагают, что очень скоро придёт время, когда доллар будет стоить менее тысячи вон. Поэтому южнокорейское правительство должно уже сейчас принимать решительные меры.



Вмешиваться в работу валютного рынка стало труднее, учитывая ограничения, введённые США. Сегодня самой важной задачей для Республики Корея является поиск новых рынков сбыта. Независимо от валютного курса наш экспорт хорошо развивается благодаря конкурентоспособности полупроводниковой отрасли. Со временем доля США в южнокорейском экспорте будет сокращаться. Но в наши дни спрос перемещается из США в Азию. К счастью, только в прошлом году поставки нашей продукции в страны АСЕАН выросли на 17%. Если мы сосредоточимся на растущем рынке АСЕАН, то, вполне возможно, южнокорейские компании сумеют избежать сильных потрясений, в том числе в вопросе курса валют. Ещё одна проблема страны - это чрезмерная зависимость экономики от экспорта. Поэтому нужно активно развивать внутренний рынок. Эту проблему нельзя быстро решить из-за большой задолженности домохозяйств. Поэтому нужно, чтобы правительство приняло политику по поддержке процесса решения этих проблем.



Для экспортно-ориентированной южнокорейской экономики валютный курс играет очень большую роль. Ведь от этого зависит ценовая конкурентоспособность южнокорейских экспортных компаний. Поэтому нужны долгосрочные меры, в числе которых выход на новые экспортные рынки и укрепление внутреннего рынка.

