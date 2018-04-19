Спор вокруг запрета на ввоз в Корею японских морепродуктов

Всемирная торговая организация приняла сторону Японии, которая потребовала от Сеула отменить запрет на импорт японских морепродуктов. Новости об этом появились ещё в октябре прошлого года. Недавно информация была подтверждена. 9 апреля южнокорейское правительство направило апелляцию в ВТО. Ситуацию комментирует экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.



Началось всё с 2011 года, когда произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Южнокорейские власти сочли высокой вероятность утечки радиации, полностью запретив импорт японских морепродуктов из данного региона. С 2013 года запрет 28 наименований продукции был расширен на восемь префектур, соседствующих с Фукусимой. Япония выступила против таких мер, обратившись с жалобой в ВТО, которая рекомендовала Сеулу отменить запрет. Теперь недовольство выразила южнокорейская сторона.



После аварии в префектуре Фукусима 46 стран ограничили ввоз продуктов питания из Японии. В настоящий момент такие меры сохраняют 24 государства. Однако Япония предъявляет претензии лишь Республике Корея. В феврале ВТО представила доклад по итогам рассмотрения жалобы Японии. Было указано, что меры Сеула являются нарушением правил организации. Подчёркивается, что результаты проверки японской продукции схожи с показателями других стран. Однако запрет введён только в отношении японских морепродуктов, что является дискриминацией. Между тем, 24 вышеуказанных страны, в том числе Республика Корея, США, Россия, Аргентина и другие требуют документы о результатах проведения проверки на радиоактивность, частично запрещая ввоз продуктов из ряда регионов. Южнокорейская позиция основана на продолжении сложной ситуации с АЭС в Японии и принципе обеспечения безопасности продуктов питания.



Речь идёт о продуктах питания, но одновременно важно и мнение населения. Причина в страхе перед радиацией, поэтому сам факт ввоза японской продукции может вызвать массовое недоверие граждан к отечественным пищевым компаниям. Поэтому правительство действует так аккуратно. Запрет введён на такие наименования морской продукции как скумбрия, сайра, анчоус, красная рыба. Всё это пользуется большим спросом на нашем рынке. Если Республика Корея не удержит свою позицию, и японские продукты пойдут на внутренний рынок, то они смешаются с отечественными и поступившими из других стран. Это может вызвать недоверие и страх населения.



В прошлом году Вудсхольский океанографический институт объявил результаты исследования подземных вод, пробы которых взяты в восьми местах в пределах ста километров от аварийной АЭС. Концентрация Цезия-137 оказалась в 10 раз выше, чем в порту перед Фукусимой. Японские СМИ также указывают, что загрязнённая вода из АЭС Фукусима-1 продолжает вытекать в море, что приводит к скоплению Цезия на близлежащих дамбах. То есть проблема всё ещё не решена.



Результат по апелляции, скорее всего, появится быстрее, чем по рассмотрению жалобы Японии. По правилам ВТО срок вынесения решения по апелляции составляет три месяца. После этого в течение 30 дней должен быть представлен общий доклад. Затем результат сообщается сторонам. Если решение признаётся, то начинается его исполнение. Если согласия нет, то даётся срок в 15 месяцев на исполнение рекомендации. Делать позитивные прогнозы сложно. В прошлом ни разу не было случая, когда апелляция южнокорейской стороны меняла решение ВТО в пользу Республики Корея



Южнокорейское правительство, готовясь к апелляционному слушанию, намерено хорошо укрепить те моменты, которые в ВТО назвали непоследовательными. Результат можно ожидать в июле. Возможно, процедура затянется из-за неполного комплекта апелляционного комитета ВТО. Кроме того, проигравшей стороне даётся большой срок для исполнения решения. Между тем, для Республики Корея провал апелляции сулит большие проблемы.



Допустим, мы проиграли. Тогда остаётся либо выполнить решение ВТО, либо проигнорировать его, сохраняя запрет. Что произойдёт в этом случае? На данный момент решения ВТО имеют важное значение, но не носят принудительного характера. Но у организации есть рычаги давления в рамках внутренних механизмов. Кроме того, Япония также может пойти на принятие ответных пошлин. Причём они коснутся не морепродуктов, а тех сфер импорта южнокорейских товаров, которые будут наиболее выгодны японской стороне. Поэтому южнокорейскому правительству есть о чём задуматься.



Отмена запрета может поставить под удар принцип обеспечения населения безопасными продуктами питания. Сохранение запрета вопреки рекомендации ВТО может вызывать ответные меры давления. Для того, чтобы избежать этого, нужно провести подробное исследование, тем самым решив проблему опасений населения.