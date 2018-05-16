Возможный экономический эффект от межкорейского саммита

Южнокорейские деловые круги надеются на положительные изменения в сфере экономического сотрудничества двух Корей. Это связано с вероятностью объявления об окончании Корейской войны, которая фактически всё ещё не завершена, что, несомненно, скажется на сглаживании геополитических рисков Корейского полуострова. О том, какого эффекта можно ожидать от предстоящего саммита мы поговорим с заместителем директора Института экономических исследований IBK г-ном Чо Бон Хёном.



27 апреля состоится межкорейский, а в конце мая или начале июня –американо-северокорейский саммит. Главной темой обоих является денуклеаризация Северной Кореи. Они внесут большой вклад в установление мира на Корейском полуострове и в стабильное развитие межкорейских отношений. Но вопрос экономического сотрудничества Юга и Севера не снимается. Он естественным образом будет обсуждаться после того, как стороны договорятся по отказу Севера от ядерной программы. То есть, никто не говорит о том, что экономическая тема не будет обсуждаться в ходе диалога, просто в приоритете ядерный вопрос. Если на этот раз будет открыт путь к денуклеаризации, то обсуждение продолжится в ходе дополнительных контактов.



Главными темами межкорейского саммита 2018 года являются денуклеаризация Корейского полуострова, установление мира и развитие межкорейских отношений. В отличие от двух предыдущих саммитов Юга и Севера, на этот раз акцент ставится на решение ядерной проблемы Пхеньяна. Следующий этап обсуждения затронет тему экономического сотрудничества. В нынешней ситуации, когда действует режим международного санкционного давления на Север говорить об экономическом сотрудничестве двух Корей не приходится. Однако позднее обсуждение может проводиться по гораздо более широкому кругу вопросов.



В настоящий момент Корейская война не завершена. На Корейском полуострове действует режим перемирия. Поэтому в ситуации сохранения возможности конфронтации Юга и Севера атмосфера постоянно обострялась. Но в этот раз вполне возможно, что стороны договорятся о полном прекращении Корейской войны, которое выразится в мирном договоре. Если это произойдёт, то можно ожидать огромного эффекта для экономики страны. Сегодня часто встречается явление Korea Discount, когда южнокорейские ценные бумаги и потенциал инвестирования недооцениваются. Если Север идёт на провокации, то каждый раз это наносит серьёзный удар по южнокорейскому финансовому сектору и рынку ценных бумаг. Если официально будет объявлено о завершении Корейской войны, то на Корейском полуострове наладится атмосфера мира. Это окажет положительное влияние на финансовый сектор и рынок ценных бумаг Юга.



Как сообщило агентство Bloomberg, в середине апреля коэффициент цена-прибыль (PER) главного индекса Корейской биржи KOSPI составил 11. Средний мировой показатель составил 19. То есть южнокорейский рынок оказался почти вдвое недооценённым. Причина в геополитических рисках Корейского полуострова. Но по итогам межкорейского саммита-2018 всё может измениться. Нынешнее улучшение отношений Юга и Севера положительно влияет на стоимость южнокорейских ценных бумаг.



Растут надежды на то, что после межкорейского саммита отношения Юга и Севера перейдут в режим мирного сотрудничества. Южнокорейский рынок ценных бумаг сейчас растёт. По итогам торгов на Корейской бирже 18 апреля индекс KOSPI вырос на 26,21 пункта, составив 2479,98 пункта. Это максимальная отметка с 22 марта. Значительный рост затронул ценные бумаги, имеющие отношение к экономическому сотрудничеству Юга и Севера, а также к строительной отрасли. Среди иностранных инвесторов набирает обороты тенденция к скупке акций южнокорейских компаний. 18 апреля иностранцы скупили южнокорейские ценные бумаги на сумму 350 млрд вон или примерно 327 млн долларов.



18 апреля индекс KOSPI достиг самого высокого за последний месяц роста. Это связано с тем, что 17 апреля американский президент Дональд Трамп указал на возможность официального прекращения Корейской войны. Таким образом, если Юг и Север достигнут исторических договорённостей, то это позволит решить проблему недооценки южнокорейского экономического потенциала и обеспечит инвестиции.



До настоящего момента Пхеньян следовал политике одновременного развития ядерного оружия и экономики. Однако на состоявшемся в пятницу в Пхеньяне пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи было объявлено о желании развивать экономику. Это указывает на то, что в Пхеньяне именно это направление считают средством обеспечения стабильности и сохранности режима Ким Чон Ына, даже если для этого нужно будет отказаться от ядерного оружия. Поэтому ожидается, что теперь Север будет работать над развитием экономики. Вероятно, Север сосредоточится на создании к 2020 году платформы для дальнейшего вхождения в список сильных экономик, приложив усилия для привлечения иностранного капитала, в том числе через 21 зону экономического развития.



20 апреля на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи было объявлено, что Пхеньян прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Было объявлено о планах закрытия ядерного полигона Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. Север избрал новую стратегию экономического развития. Учитывая, что такое направление было озвучено официально, шансы на успех межкорейского саммита значительно повышаются. Пхеньян может пойти по новому пути по примеру экономической революции Китая 80-х годов. То есть, экономика Корейского полуострова начнёт новый виток развития.

