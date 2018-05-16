Эпоха межкорейского экономического сотрудничества

27 апреля в пограничном пункте Пханмунчжом состоялся межкорейский саммит-2018, по итогам которого принята Пханмунчжомская декларация. В неё зафиксированы договорённости, которые имеют большое значение для отношений между Югом и Севером, и которые могут дать толчок их развитию. Сегодня мы поговорим о значении этого события с экономической точки зрения и перспективах возобновления межкорейского экономического сотрудничества. Ситуацию комментирует г-жа Ли Хэ Чжон из Центра проблем воссоединения Института экономических исследований группы «Хёндэ».



Ещё до саммита, когда только появились сообщения о возможном его проведении, на южнокорейском рынке ценных бумаг проявилось ослабление тенденции к недооценке акций отечественных компаний. В ходе саммита стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Поэтому велика вероятность того, что на фоне ослабления внешних рисков кредитный рейтинг Республики Корея повысится. В декларации зафиксирована договорённость возобновить реализацию проектов, предусмотренных декларацией от 4 октября 2007 года. Это, в частности, соединение железных дорог Юга и Севера. Всё это создаст хорошую платформу для нового этапа экономического сотрудничества сторон.



Межкорейский саммит-2018 продемонстрировал готовность Севера к денуклеаризации и обеспечению мира на Корейском полуострове. Ожидается, что нынешние процессы сгладят геополитические риски, которые всегда сдерживали южнокорейскую экономику. Три международных рейтинговых агентства указали, что улучшение межкорейских отношений положительно скажется на кредитном рейтинге. Многие ожидают возобновления реализациисовместных проектов Юга и Севера, включая возобновление работы Кэсонского комплекса, и начало новых программ сотрудничества. Экономическая тема не была главной темлой саммита, но лидеры Юга и Севера отразили в декларации готовность к экономическому сотрудничеству.



Если антисеверокорейские санкции ООН, действовавшие в 2016 году, не касались напрямую жизни обычных северян, то после четвёртого ядерного испытания приняты гораздо более жёсткие санкции, влияющие на жизнь обычных граждан. Экономическое давление на Пхеньян усилилось, когда южнокорейская сторона прекратила работу Кэсонского индустриального комплекса. Можно сказать, что были созданы условия для возвращения Пхеньяна к переговорам. Сегодня южнокорейская экономика столкнулась с проблемами, связанными с низкой рождаемостью и старением общества. Нужны новые двигатели роста, и сотрудничество с Севером может стать таким двигателем.



Северная Корея сегодня находится в полной экономической изоляции. Санкции запрещают экспорт туда нефти, нефтепродуктов, промышленного сырья и много другого. Север не может экспортировать свою продукцию. Одновременно Юг нуждается в активизации роста, который в последние годы находится на низком уровне. Таким образом, экономическое сотрудничество Юга и Севера может дать шанс на выход из застоя. В декларации отмечается необходимость воссоединения железных дорог Юга и Севера.



Линия Кёныйсон соединяет Сеул и северокорейский город Синыйчжу. На межкорейском саммите 2000 года были подготовлены условия для частичного восстановления железнодорожного сообщения. В 2003 году были завершены восстановительные работы на этой дороге, а в 2004 году соединён восточный участок межкорейской железной дороги. Южнокорейское правительство активно продвигало проекты по созданию межкорейской логистической сети. Предлагалось создать линию железных дорог вдоль Жёлтого моря до крупных центров Китая, а вдоль Восточного моря - до Сибири и на Евразийский континент в целом. Предлагается также создать «пояс мира» в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Декларация имеет важное значение, давая возможность создать базу для превращения нашей островной экономики в экономику континентального государства.



В период с декабря 2007 по ноябрь 2008 года работал отрезок железной дороги от станции Торасан в южнокорейском Пхачжу до северокорейской станции Кэсон. Однако после ухудшения межкорейских отношений сообщение было закрыто. Закрыта также дорога от станции Чэчжин в Косоне провинции Канвондо до северокорейских гор Кымгансан. Если достигнутые на этот раз договорённости о создании логистической системы будут реализованы, из Сеула можно будет на поезде добраться до Пхеньяна, Синыйчжу, до России и Европы. Это может стать поводом для реализации новой экономической карты Корейского полуострова, продвигаемой правительством Мун Чжэ Ина. Между тем, в декларации зафиксировано решение активно продвигать проекты, предусмотренные декларацией от 4 октября 2007 года, которая направлена на совместное процветание. Она содержит подробные направления экономического сотрудничества Юга и Севера. Если договорённости получат новый толчок, то Кэсонский индустриальный комплекс может возобновить работу. Кроме того, может начаться строительство второго и третьего аналогичных комплексов. Также может быть создана специальная экономическая зона в Жёлтом море. Это позволит активизировать сотрудничество двух Корей в рыбном промысле. В общем, потенциал межкорейского сотрудничества высокий. Условием для его возобновления является поддержка мирового сообщества.

