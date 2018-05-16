Реструктуризация крупных южнокорейских корпораций

В первом полугодии завершился процесс реструктуризации Kumho Tire, STX Offshore & Shipbuilding, GM Korea, что даёт этим компаниям шанс на выход из кризиса. Они представили новую модель реструктуризации, на основе совместных усилий рабочих и руководства. Это противоположность тому, что было прежде, когда реструктуризация заключалась в увольнении рабочих и сокращении производства. О переменах мы поговорим с директором Института реальной экономики г-ном Ли Ин Чхолем.



Одно время компания Kumho Tire была лидером на южнокорейском рынке автомобильных покрышек. Но банкротство и процедура конкурсного производства привели к планам о продаже компании. Началось всё с 2006 года, когда Kumho Group покупала Daewoo Engineering & Construction. Kumho Group вложила 5 млрд долларов, а через два года купила логистическую компанию. Такие расходы привели к кризису ликвидности. С 2010 года началась работа в кризисном режиме. Обсуждалась её продажа китайскому профильному предприятию Double Star. Но она постоянно откладывалась из-за протестов рабочих. Причина состояла в том, что когда китайская компания Shanghai Automotive Industry Corporation купила SsangYong, китайцы просто забрали все ключевые технологии. Поэтому рабочие были против продажи Kumho Tire китайцам. Руководство уговорило профсоюз согласиться на продажу, учитывая нехватку ликвидности и, следовательно, невозможность выплатить зарплату.



Голосование по этому вопросу профсоюз провёл первого апреля. Уже истекали все сроки по переговорам руководства и рабочих. Если бы стороны не договорились о продаже компании, то Kumho Tire ожидало бы банкротство и конкурсное производство. Рабочие согласились с продажей, получив гарантии, что покупатель сохранит рабочие места и не перепродаст компанию в течение трёх лет. Это должно предотвратить утечку технологий за счёт зарубежного капитала. Десятого апреля появились сообщения о том, что к консенсусу пришли рабочие и руководство STX Offshore & Shipbuilding. Её реструктуризация выглядела непросто. Ведь нужно было уволить более половины рабочих. В этой ситуации профсоюз пошёл на тяжёлый шаг, отвечающий требованиям кредиторов и правительства. Ситуация с GM Korea также разрешилась после того, как руководство концерна и рабочие завода в Кунсане договорились. Было решено заморозить уровень зарплаты, отменить выплаты бонусов, сократить расходы на социальные льготы и другое. Во всех трёх случаях удалось выйти из трудного положения только благодаря договорённостям между руководством и рабочими. В новом формате реструктуризации отражается политика правительства Мун Чжэ Ина.



С приходом нового правительства впервые в подобных ситуациях соблюдался принцип исключительно экономического подхода, без учёта политических интересов. Прежде в нашей стране при реструктуризации на первый план ставились политические интересы, а не экономическая оправданность. Поэтому автомобилестроение, судостроение, морские перевозки и другие отрасли, которые некогда кормили страну, в нужный момент не смогли провести надлежащую реструктуризацию. Напротив, в Китае и Японии, которые конкурируют с нами в этих сферах, проводили смелые слияния, продажу, убирали лишнее, что позволило повысить конкурентоспособность. В Корее к настоящему моменту только на реструктуризацию судостроения ушло около 19 млрд долларов. А это деньги налогоплательщиков. Конечно, правительство немного запоздало, но важно, что власти начали подходить к решению подобных кризисов с экономической точки зрения. Главное, чтобы этот принцип сохранился.



Президент Мун Чжэ Ин представил три принципа реструктуризации. Это ответственная позиция крупных акционеров, разделение трудностей среди заинтересованных сторон, подготовка долгосрочной стратегии управления. Власти изменили подход профсоюзов к подобным ситуациям. Из-за слабой системы социальных гарантий увольнение - серьёзная проблема, которая ставит человека перед угрозой остаться без заработка. Поэтому обычно при реструктуризации профсоюзы занимали очень жёсткую позицию. Но правительство ясно дало понять, что никаких действий политического характера не будет. Всё будет решаться, исходя из экономических принципов. Конечно, впереди ещё много задач, ожидающих решения.



В реструктуризации важно время. Поэтому процесс должен проходить не под руководством правительства, а на основе рыночно-экономических условий. К примеру, в случае с судостроительной отраслью правительство не проводило реструктуризацию в нужный момент. Не было проведено сбора данных и анализа общей ситуации в отрасли, прогнозирования и анализа конкурентов. Власти были больше сосредоточены на том, чтобы заручиться поддержкой населения, проявляя нерешительность из-за проблемы рабочих мест. Поэтому отныне реструктуризация должна проходить на основе естественных процессов рынка. Сегодня много компаний, которые нуждаются в пересмотре структуры. Кроме того, нужен закон, который сократит государственную поддержку неэффективных предприятий. На фоне расширения бюджета социального обеспечения правительство может столкнуться с дальнейшим увеличением финансового дефицита. Сегодня сложно поддерживать систему постоянным вливанием госсредств. Поэтому именно сейчас хорошая возможность закрепить систему реструктуризации, в основе которой логика рыночной экономики. Это самостоятельные усилия компаний, будь то слияние, продажа или другие меры.



Многие эксперты и промышленники указывали, что для выхода из кризисной ситуации в отраслях судостроения, судоходства, в металлургии и нефтехимической промышленности нужно в первую очередь как можно быстрее решить проблему неэффективности работы и повысить конкурентоспособность. Но всё работало иначе. Правительство просто вкладывало большие деньги в такие компании, пытаясь капиталом закрыть проблему. Но при этом делалось всё это не вовремя. Для выхода из ситуации правительство представило экономическую политику two-track.



В этом году правительство отдаёт предпочтение политике two-track. Для поиска выхода из кризиса крупных отраслей разрабатывается план обеспечения их конкурентоспособности. Кроме того, власти намерены ввести гибкую систему сглаживания некоторых правил контроля или освобождения важных компаний от ограничительных мер. Это делается для создания социальной структуры, которая станет платформой для инновационного роста. Поэтому правительство должно как можно скорее завершить работу по подготовке законов о поддержке роста перспективных отраслей, среди которых дроны, финансовые технологии и другие. Правительство намерено развивать стратегию two-track, которая подразумевает скорейшую реструктуризацию ослабших компаний и развитие синтеза разных отраслей. Только так мы можем повысить потенциал роста, который быстро снижается.

