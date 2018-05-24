Последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном. В итоге над южнокорейской экономикой сгустились тучи. 8 мая Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и возвращению к режиму санкционного давления на это государство. В итоге на Ближнем Востоке вновь появилась вероятность обострения геополитических рисков. Мы попробуем разобраться в том, к чему может привести нынешняя ситуация. Поможет нам в этом профессор Ким Гван Сок с факультета международных отношений университета Ханян.



Ситуация вызывает опасения. Чтобы разобраться в происходящем, нужно понять, что такое ядерная сделка с Ираном. При участии шести стран – России, Китая, Франции, США, Германии и Великобритании -была достигнута договорённость о снятии санкций в отношении Ирана в обмен на закрытие его ядерной программы. Но Трамп заявил о выходе из этой договорённости. В чём же проблема? Иран является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти. Если экспорт иранской нефти сократится из-за санкций, то это приведёт к росту мировых цен на этот товар. Наша страна, зависящая от импорта нефти, очень остро реагирует на подобные события.



Ядерная сделка с Ираном была заключена в июле 2015 года при участии шести стран. В январе следующего года с Ирана были сняты экономические санкции. Однако 8 мая этого года Дональд Трамп заявил о выходе из сделки. Иран третий по объёму добычи нефти среди стран-экспортёров нефти OPEC. Санкции могут значительно снизить поставки нефти на мировой рынок, что вызовет рост цен. Уже 9 мая на нью-йоркской бирже NYMEX стоимость техасской нефти выросла на 3%, достигнув максимальной за три года отметки 71 доллар 74 цента.



Республика Корея на 100% удовлетворяет свои потребности в сырой нефти за счёт импорта. Она занимается переработкой и производством нефтепродуктов, которые затем экспортирует. То есть для страны нефть - это сырьё для производства. Если цены внезапно вырастут, то это приведёт к повышению производственных расходов и стоимости готовой продукции. Далее следует сокращение потребления и инвестирования. В общем, можно ожидать отрицательного влияния на экономический рост.



После снятия санкций против Ирана в январе 2016 года, Республика Корея увеличила импорт нефти из этой страны. В прошлом году Иран стал третьим по величине поставщиком нефти в Южную Корею после Саудовской Аравии и Кувейта. На Иран пришлось 13% всей ввезённой в страну нефти. Поэтому Сеул в значительной степени зависит от поставок из Ирана. Кроме того, Республика Корея является шестым в мире импортёром нефти. Поэтому повышение мировых цен на профильном рынке не может не сказаться на отечественной экономике.

Но проблема не только в этом.



В США действует закон о национальной обороне (NDAA). Из-за него Республика Корея и ряд других стран не могли поддерживать экономическое сотрудничество с Ираном под страхом санкций. Но Республика Корея была включена в список временных исключений, что пока позволяет и дальше работать с Ираном. Чтобы работать с этой страной, нужны специальные счета в местном центробанке, которые в случае с нашей страной управляются южнокорейскими банками IBK и Woori. Но если Республика Корея будет лишена статуса исключения в рамках закона NDAA, то есть вероятность, что счета в центробанке Ирана будут закрыты. Это значительно осложнит работу южнокорейских компаний на местном рынке.



В списке исключений американского закона о национальной обороне Республика Корея, Япония, Индия, Китай и Турция. Они могут в ограниченном объёме продолжать деловое сотрудничество с Ираном. Однако если в этот раз Республика Корея не получит статуса исключения, то любые операции с иранской стороной придётся прекратить. Это нанесёт удар по южнокорейским экспортным компаниям. Но пока ещё есть время на подготовку. Обычно США перед реальным введением экономических санкций выдерживает срок от трёх до шести месяцев.



В срок ожидания, в зависимости от действий объекта, санкции могут быть отменены. Поэтому вопрос о продолжении экономического сотрудничества с Ираном будет решаться после истечения срока. Есть ещё один момент. Из ядерной сделки с Ираном вышли только США. Но их односторонние санкции вряд ли сразу окажут весомое влияние на мировой торговый оборот. Для этого нужно, чтобы к санкциям присоединились страны, которые импортируют иранскую нефть. Без этого эффект будет невелик.



Несмотря на опасения, санкционные меры США против Ирана могут иметь ограниченный эффект. Это связано с целым рядом факторов. Между тем, по прогнозам консалтинговой компании FGE, занятой в сфере энергетики, в ближайшее время мировые цены на нефть вырастут до ста долларов за баррель. Кроме того, если к санкциям присоединятся другие страны, это нанесёт сильный удар по южнокорейскому экспорту в Иран, который в прошлом году составил 4 млрд долларов. Поэтому возникает необходимость в превентивных мерах. 9 мая правительство Республика сформировало группу экспертов по подготовке к возможным сбоям в торговом партнёрстве с Ираном и поставкам нефти. Власти намерены готовиться к всевозможным последствиям изменения политики США по Ирану, развивая сотрудничество с другими заинтересованными странами. Более активную позицию в этом вопросе должны занять и торговые компании, работающие на иранском рынке.

