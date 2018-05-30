Южнокорейско-американский торговый спор в ВТО

Южнокорейское правительство обратилось в ВТО с просьбой разрешить спор вокруг протекционистских мер США, принятых в отношении южнокорейских стиральных машин и солнечных панелей. Об этом сообщили 14 мая в министерстве промышленности, торговли и энергетики, указав, что подобные действия американских властей нарушают устав ВТО. Подробнее об этом процессе мы поговорим с доктором Ким Хён Чжу из института экономических исследований группы LG



Для того, чтобы понять логику обращения Республики Корея в ВТО, нужно для начала познакомиться с причиной обращения. В США посчитали, что импорт стиральных машин и солнечных панелей привёл к значительному ослаблению американских профильных отраслей. Поэтому было решено в течение трёх-четырёх лет ограничить ввоз данной продукции. Конечно, такие меры вполне оправданы, если доводы США соответствуют действительности. Но в реальности далеко не очевидно, что профильные американские компании страдают от импорта и страдают ли они на самом деле. Для того, чтобы это выяснить, Сеул и Вашингтон в течение двух-трёх месяцев вели переговоры, которые оказались безрезультатными. Поэтому в Сеуле пришли к выводу, что на двустороннем уровне этот вопрос решить сложно. В этой связи южнокорейская сторона обратилась в ВТО.



США приняли протекционистские меры по вышеуказанным видам товаров в феврале. Тарифная квота США в отношении импортных бытовых стиральных машин определена на уровне в 1 млн 200 тыс. единиц. В первый год поставки данного товара в объёме ниже обозначенной квоты будут облагаться 20-процентной пошлиной, а в случае её превышения – 50-процентной. Пошлина на солнечные панели мощностью 2,5 ГВт в первый год составит 30%. Республика Корея стремилась разрешить спор через диалог, но США отказались принимать требования о возмещении предполагаемого ущерба от сокращения экспорта. В итоге Республика Корея обратилась в ВТО.



Если до этого стороны вели переговоры самостоятельно, то теперь этот процесс будет проходить по рекомендациям ВТО. Переговоры будут идти ещё пару месяцев. Если по их итогам сторонам не удастся договориться, начнётся процедура арбитражного рассмотрения спора, в ходе которого пройдут два слушания. Если решение по итогам первого слушания не удовлетворит стороны, то проводится второе слушание, вердикт которого считается окончательным.



Запрос на формирование арбитражной панели делается в случае, если стороны не сумеют договориться в течение 60-ти дней после обращения в ВТО. Шестого апреля Республика Корея сообщила в ВТО об отмене тарифных уступок для импортных товаров из США. Но для формирования панели по этому вопросу обычно уходит около года. До вынесения окончательного решения могут пройти два-три года. То есть, до этого момента для южнокорейских экспортных компаний, которые будут вынуждены продавать свою продукцию в США на 20% дороже, ущерб неизбежен. А вероятность решить спор путём переговоров невелика.



Шансов разрешить спор в рамках переговоров практически нет. Поскольку не только США, но и другие станы, вводящие протекционистские меры, довольно часто делают это не в рамках установленных принципов защиты ущемлённых торговых интересов, а лишь для того, чтобы потянуть время. На отмену таких действий при содействии ВТО может уйти очень много времени, в течение которого отечественная промышленность может работать на более выгодных условиях. Поэтому с позиции США главной задачей является максимальное затягивание времени.



За всю историю попыток Сеула разрешить споры с Вашингтоном через ВТО лишь однажды удалось решить проблему через переговоры. Речь идёт о споре 1997 года вокруг цветных телевизоров. Поэтому предполагается, что на этот раз стороны пройдут всю долгую процедуру арбитража в ВТО.



Вероятность того, что южнокорейская сторона одержит победу, довольно высокая. Среди условий для введения протекционистских мер США – осложнение положения отечественных производителей. Но в случае со стиральными машинами главным американским производителем является Whirpool. Если познакомиться с финансовыми показателями компании за последние несколько лет, учитывая долю на рынке и доходность, то сложно сказать, что положение компании осложнилось до опасности банкротства. Whirpool имеет производственные мощности не только в США, но и в Китае, Вьетнаме, Бразилии. То есть, сложно сказать, что в случае с протекционистскими мерами США удовлетворены все условия, необходимые для их принятия. Поэтому высока вероятность того, что ВТО примет сторону Сеула.



До настоящего момента Республика Корея обращалась в ВТО с просьбой разрешить споры с США 11 раз, и лишь 8 из них разрешились положительно. Поэтому и на этот раз правительство выражает уверенность в победе. Проблема во времени, которое уйдёт на всю процедуру, а также в том, что США не исполняют в должной степени решения ВТО. С началом работы администрации Дональда Трампа американская сторона демонстрировала отрицательный настрой относительно полномочий Всемирной торговой организации.



Обращение Республики Корея в ВТО я считаю естественным. Вполне возможно, что это нужно было сделать намного раньше. Важное место занимают смысл и значение подобных действий. Члены ВТО должны прилагать усилия для того, чтобы сохранять принципы свободной и справедливой торговли. Но США пытаются сломать эти устои. Поэтому нельзя просто отвернуться, считая всю систему бесполезной. США могут свободно воспользоваться такой ситуацией. Поэтому, несмотря на усилия и время, мы должны продолжать предъявлять претензии американской стороне, сигнализируя США о том, что Республика Корея не будет мириться с неоправданными протекционистскими мерами. Возможно, тогда американская сторона будет более обдуманно подходить к подобным ситуациям



Республика Корея является первой страной, которая обратилась с жалобой в ВТО после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Это указывает на то, что торговая политика Сеула, направленная на активную защиту своих интересов, станет более жёсткой.

