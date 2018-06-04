История и перспективы группы LG

20 мая ушёл из жизни глава LG Group г-н Ку Бон Му. Его похороны состоялись 22 мая. Между тем, в июне пройдёт внеочередное заседание совета директоров по вопросу включения в его состав Ку Гван Мо, сына Ку Бон Му, который сейчас является одним из директоров корпорации. Такиам образом, в состав руководства войдёт представитель четвёртого поколения потомков основателей крупной семейной корпорации. Это вновь обращает внимание на ситуацию вокруг передачи по наследству руководства в крупных промышленно-финансовых конгломератах. Подробнее об этом мы поговорим с экономическим обозревателем Чон Чхоль Чжином.



В группе LG есть два главных принципа. Это передача правления старшим сыновьям и пребывание у «руля» до достижения 70-летнего возраста. После этого человек уходит или готовится к уходу. Эта традиция строго соблюдалась, начиная с основателя компании г-на Ку Ин Хве. В других корпорациях часто допускалась ситуация, когда руководство переходило в руки не старшего сына, что почти всегда приводило к внутренним конфликтам. Поэтому сегодня к процессу определения следующего руководителя этой корпорации проявляется большой интерес.



В группе LG, согласно конфуцианской традиции, всё руководство передавалось от отца к старшему сыну. 31 декабря 1969 года скончался основатель компании г-н Ку Ин Хве. Его младший брат Ку Чхоль Хве, работавший вместе с ним, в январе 1970 года объявил об уходе от руководства. В качестве главы компании он выдвинул Ку Чжа Гёна, старшего сына Ку Ин Хве, который в 1995 году передал руководство корпорацией своему старшему сыну Ку Бон Му. Под его руководством продажи корпорации выросли в пять раз с 30 до 150 млрд долларов.



В группе LG много подразделений – GS Group, LIG Group, LS Group и другие. Однако между никогда не было каких-либо конфликтов. И корни такого подхода идут от основателей – Ку Ин Хве, который торговал тканями, и богатого человека Хо Ман Чжона. Они вместе создали компанию «Ракхи хвахак», специализировавшуюся на химической продукции. Сейчас это компания LG Chemicals. Она стала началом всей империи LG. С тех пор партнёрство семейств Ку и Хо успешно продолжалось. Даже когда LG и GS разделились, не было больших конфликтов. С тех пор прошло 15 лет, и эти две корпорации успешно работают. Думается, что дело в глубокой истории сотрудничества родов Ку и Хо, которой уже около 60 лет.



Группа LG росла на основе принципа сотрудничества и взаимопомощи в руководстве. Такой подход позволил в течение многих лет работать без конфликтов. Между тем, сегодня корпорация готовится к передаче руководства четвёртому поколению.



Если Ку Гван Мо возглавит группу LG, то среди крупных южнокорейских корпораций это будет первый случай, когда к руководству придёт представитель четвёртого поколения основателей. В этом случае налог на наследство превышает 800 млн долларов. Как только будет решена эта проблема, начнётся правление четвёртого поколения. В случае с группой Samsung вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён фактически уже был определён в качестве следующего главы корпорации. После слияния компаний Samsung C&T и Cheil Industries всё было практически готово. Но возникли проблемы с делом Чхве Сун Силь и бывшем президенте страны Пак Кын Хе. Поэтому Ли Чжэ Ёну придётся решить данную проблему.



В вопросе передачи наследства Ку Гван Мо главной задачей является выплата налога. Доля его отца Ку Бон Му оценивается в 1 трлн 900 млрд вон или 1 млрд 700 млн долларов. Налог составляет около половины этого. В случае с группой Samsung руководство официально передано Ли Чжэ Ёну. Но ему нужно решить проблему судебного разбирательства. В группе Hyundai для передачи руководства по наследству был сделан первый шаг – реструктуризация управления. Но эта инициатива натолкнулась на протесты.

В общем же многие высказывают опасения по поводу передачи руководства по родственной линии.



Критика и опасения делятся на два главных момента. Первый – была ли подобная форма передачи руководства законной. Если при этом соблюдались все законы и выплачивались все налоги, то проблем нет. Но раньше было много случаев неуплаты налогов. Второй вопрос – почему представителей семьи основателей корпораций обязательно пытаются поставить во главе. К примеру, на Западе часто на это место ставят хорошего управленца, а члены семьи просто контролируют процесс. В Корее наследники очень быстро продвигаются по служебной лестнице, уже к 30-ти годам получая высокие руководящие посты. Напрашивается вопрос об их соответствии этим постам.



В прошлом неотъемлемой частью южнокорейских корпораций были различные тёмные схемы, позволявшие уходить от налогов и вести дела в обход закона. Родственники семьи основателей конечно продвигались по служебной лестнице очень быстро. Но сегодня другое время, когда очень важным становится фактор прозрачности работы, в том числе и процесса передачи управления.



Важным является такой фактор как соблюдение законности в процессе передачи управления по наследству. Второй момент касается того, какая форма управления более оправданна – привлечение профессионального управленца со стороны или передача «руля» по наследству. В нашей стране всё ещё предпочтение отдаётся последнему варианту. Кто-то видит в этом плюсы. Что лучше, определить сложно. В любом случае после получения управления потомки основателей должны показать себя. Хорошим примером является президент группы Samsung Ли Гон Хи, который достиг успеха в сфере полупроводников. И вот теперь такая задача стоит перед следующем поколением руководителей корпораций.

