Оценка экономической политики правительства Мун Чжэ Ина

На прошлой неделе в РК были опубликованы главные экономические показатели. На этом фоне напрашивается необходимость проверки результатов политики правительства Мун Чжэ Ина по повышению уровня доходов населения, которая нацелена на решение сразу двух целей. Это улучшение ситуации с распределением экономических благ государства среди населения и стимуляция роста потребления.

Подробнее об этом мы поговорим с профессором экономических наук из университета Конгук Чхве Бэ Гыном.



29 мая президент РК Мун Чжэ Ин провёл экстренное заседание по вопросу доходов домохозяйств. Это связно с тем, что в первом квартале этого года доходы части населения, которая относится к 20% наиболее малообеспеченных граждан, снизились на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идёт о категории граждан, у которых уровень потребления не соответствует минимальным стандартам из-за нехватки средств. Политика нынешнего правительства нацелена главным образом на обеспечение экономического роста за счёт увеличения доходов населения, в том числе людей с низким доходом. Но в настоящий момент доходы граждан, относящихся к 20% с наиболее высокими доходами, выросли на 9%. У малоимущих показатель напротив снизился на 8%. То есть поляризация общества по уровню дохода только усугубилась. Поэтому президент очень озабочен этой проблемой.



Правительство президента Мун Чжэ Ина активно работало над повышением минимального размера оплаты труда и обеспечением роста доходов. Но пока экономические показатели указывали на обратный эффект. Доходы малоимущих граждан сократились на 8%, что является рекордным снижением. Нормальная работа заводов стимулирует занятость, а следовательно и рост благосостояния людей. Но средний уровень загруженности производственной отрасли страны составил лишь 70%. Это самая низкая отметка с марта 2009 года. Безработица держится на уровне в 4% и выше. Некоторые эксперты указывают на ограниченность экономической политики правительства.

Между тем, индекс потребительских настроений активно растёт.



В мае Банк Кореи представил индекс потребительских настроений. С декабря прошлого года показатель снижался. Но в мае этого года он вновь пошёл вверх. В Банке Кореи указывается, что в этом свою роль сыграло улучшение межкорейских отношений. Если такая тенденция сохранится, то у южнокорейских строительных компаний появится хорошая возможность выйти на рынок развития инфраструктуры Севера, что решит проблемы отечественной строительной отрасли. Кроме того, хорошая ситуация наблюдалась на рынке ценных бумаг. Их рост оказывает положительное влияние на доходы домохозяйств, инвестирующих в акции.



В мае индекс потребительских настроений вырос на 0,8 пункта, составив 107,9 пункта. До этого момента с декабря прошлого года показатель постоянно сокращался. Индекс выше 100 пунктов указывает на то, что положительных прогнозов относительно внутреннего рынка больше, чем отрицательных. Индекс ниже 100 пунктов говорит об обратном. Таким образом, майский показатель стал демонстрацией укрепления надежд населения на стабилизацию экономики. Неплохая ситуация наблюдается и с производством в промышленности.



31 мая Национальное статистическое управление представило данные о состоянии промышленности. Объём производства вырос по сравнению с мартом. Этому способствовал продолжающийся рост спроса на полупроводники, а также увеличение экспорта автозапчастей. Сегодня южнокорейская автомобилестроительная отрасль переживает сложные времена. Доля на мировом рынке падает. К счастью, в прошлом месяце значительно восстановился объём поставок в Европу. Это вызвало увеличение производства автозапчастей и соответственно уровня загруженности производственной отрасли. Однако расслабляться нельзя. Поскольку бытовые расходы домохозяйств продолжают сокращаться. То же самое касается и инвестиций в производственные мощности. В этом свете экономическая ситуация не очень радужная.



В апреле объём промышленного производства вырос на 1,5% по сравнению с мартом. Это максимальный рост с ноября 2016 года. Между тем, инвестиции и потребление сокращаются. Таким образом, сокращавшиеся показатели пошли вверх, а улучшавшиеся, напротив, начали ухудшаться.

На этом фоне у экспертов нет единого мнения о прогнозах роста экономики на этот год.



ОЭСР делает свои прогнозы роста экономики РК на основе данных, получаемых от южнокорейского правительства или Банка Кореи. Поэтому на этот раз прогноз ОЭСР в точности повторил предположения правительства РК и Банка Кореи в этом вопросе. В итоге, показатель составил 3%. В конце прошлого года Корейский институт развития (KDI) сделал прогноз о том, что в этом году рост экономики не превысит 2,9%. Это на 0,1% меньше, чем цель правительства. В этот раз KDI сохранил свой прогноз. Тут стоит разобраться подробней. Недавно Национальное собрание одобрило проект дополнительного бюджета в 3,8 трлн вон или 3,5 млрд долларов. Прогноз KDI, сделанный в конце прошлого года, не учитывал этого. И по идее, в этот раз показатель должен быть выше, учитывая дополнительный бюджет. Но в институте прогноз не увеличили. Это говорит о том, что, по мнению экспертов, ситуация с ростом экономики развивается хуже, чем предполагалось в конце прошлого года.



31 мая ОЭСР и Корейский институт развития (KDI) представили свои прогнозы роста экономики РК на этот год. В случае с ОЭСР показатель составил 3%, а у KDI 2,9%. В обоих случаях были сохранены прежние прогнозы. В ОЭСР в качестве рисков указали на возможность расширения американской политики протекционизма в торговле, а также снижения активности инвестиций на рынке недвижимости. В KDI указали на возможность снижения эффективности политики создания рабочих мест и дополнительного бюджета в следующем году. Также отмечается вероятность замедления роста южнокорейского экспорта.

